Il nuovo viaggio di Essemme: “Trip” tra caos e voglia di riscatto

C’è un momento nella vita di tutti noi in cui il rumore di fondo del mondo diventa assordante. Quella sensazione di correre su un tapis roulant emotivo, dove le aspettative si scontrano con la voglia disperata di restare fedeli a se stessi. È esattamente in questo spazio sospeso, fatto di notti insonni e di pensieri aggrovigliati, che si inserisce “Trip”, il nuovo singolo di Essemme, già disponibile su tutte le piattaforme digitali dallo scorso venerdì 29 maggio. Più che una semplice canzone, questo brano suona come un vero e proprio sfogo a cuore aperto. Ascoltandolo, si ha la netta sensazione di essere presi per mano e trascinati dentro un vortice di rabbia e di incredibile lucidità, in cui un beat crudo fa da tappeto a una narrazione profondamente personale, ma al contempo universale per una generazione in costante ricerca di equilibrio.
Il peso delle aspettative e l’urgenza di restare veri
Viviamo un’epoca dominata dalle apparenze, dove i rapporti umani rischiano spesso di assottigliarsi fino a diventare trasparenti. Essemme non si nasconde dietro a filtri o a rime di convenienza: mette sul tavolo la fame, la paranoia e quell’ambizione che a volte morde l’anima perché ha un prezzo altissimo da pagare. “Trip” è uno specchio in cui è facile riflettersi. L’artista ci racconta la fatica di trovare il proprio posto nel mondo, la lotta quotidiana per non farsi schiacciare da una società che ci vorrebbe tutti perfetti e allineati. È un brano che respira, che trasuda quella voglia di rivalsa tipica di chi non si arrende al caos, ma cerca di domarlo trasformandolo in arte.
Quell’omaggio nascosto e potente alla nostra terra
C’è un passaggio, nel cuore pulsante del ritornello, che fa inevitabilmente tremare i polsi a chi, come noi, vive e respira la storia del nostro territorio: “E quando parto sto a pezzi come Mosaici”. In questa singola e fulminante barra c’è tutta la potenza di un’immagine che trasforma la vulnerabilità in un capolavoro. Il richiamo alla Villa Romana del Casale non è solo una citazione colta, ma una dichiarazione d’amore e di appartenenza verso Piazza Armerina. Sentirsi “a pezzi”, frammentati dal distacco e dalla pressione, ma allo stesso tempo parte di un disegno più grande, antico e prezioso. È una metafora meravigliosa che racchiude il senso profondo delle nostre radici: anche quando ci sentiamo spezzati, restiamo frammenti di un’opera inestimabile.
Dal palco di Vizzini alle cuffie di tutti noi
L’energia cruda di questo singolo non è una novità per chi ha avuto la fortuna di assaporarne l’anteprima dal vivo. Essemme ha infatti regalato uno spoiler di “Trip” durante il live show a Vizzini, scaldando il pubblico di Piazza Marconi nel pieno dei festeggiamenti per Maria Santissima Odigitria. Chi era presente ha raccontato di un’atmosfera carica di curiosità e di un coinvolgimento quasi fisico da parte della piazza. Ora che il brano è di dominio pubblico, l’invito è quello di premere play, chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare in questo viaggio introspettivo.
Per ascoltare il singolo e immergersi nel mondo di Essemme, vi lasciamo il link diretto: Ascolta “Trip” qui.
Lucia Sansone per StartNews