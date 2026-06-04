Il cielo di giugno regala lo spettacolo di Venere, Giove e il solstizio d’estate

Giugno offre un calendario cosmico imperdibile per gli appassionati di astronomia. Il mese promette incontri ravvicinati tra pianeti, eventi celesti rari e il ritorno dei grandi classici del cielo notturno. Durante la prima metà del mese, guardando verso l’orizzonte occidentale subito dopo il tramonto, possiamo scorgere Venere e Giove. I due pianeti più luminosi appaiono particolarmente vicini intorno al 9 giugno, creando una suggestiva congiunzione planetaria. Pochi giorni dopo, tra l’11 e il 15 giugno, anche Mercurio si unisce al gruppo e forma un affascinante allineamento. Venere spicca facilmente per la sua immensa brillantezza, mentre per individuare Mercurio serve un cielo terso lontano dalle luci della città.

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La Luna nasconde Venere in un evento celeste raro

Un altro appuntamento mozzafiato arriva il 17 giugno. La Luna passa esattamente davanti a Venere, dando vita a un’occultazione lunare. Il pianeta sembra svanire dietro il nostro satellite per poi riapparire nelle ore successive. I fortunati osservatori del continente americano godono dello spettacolo completo, ma anche alle nostre latitudini i due corpi celesti offrono una visione ravvicinata di grande fascino. Chi sceglie di osservare il cielo di giorno deve prestare la massima attenzione. Non bisogna mai puntare binocoli o telescopi verso il Sole senza i filtri di protezione adeguati, per evitare danni irreversibili alla vista.

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L’arrivo dell’estate astronomica con il solstizio

Il 21 giugno segna il debutto ufficiale della stagione calda con il solstizio d’estate. L’evento astronomico, previsto per le prime ore della giornata di domenica, porta con sé la giornata più lunga e la notte più breve dell’anno per tutto l’emisfero boreale. Una particolarità affascinante riguarda proprio gli orari in cui il Sole sorge e tramonta. Il giorno con più ore di luce non coincide necessariamente con l’alba più precoce o il tramonto più tardivo, per via della complessa geometria dell’orbita terrestre.

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Il ritorno del Triangolo estivo e delle galassie lontane

Con le serate che diventano più lunghe, i grandi classici dell’osservazione stellare tornano a dominare la volta celeste. Il Triangolo estivo conquista il cielo notturno grazie alle luminosissime stelle Vega, Altair e Deneb. In questa precisa porzione di cosmo brillano meraviglie assolute come la Nebulosa manubrio, nota anche come Messier 27. Gli storici dell’astronomia la ricordano come la prima nebulosa planetaria che l’uomo abbia mai individuato. Questi oggetti celesti richiedono un telescopio o lunghe esposizioni fotografiche per mostrarsi pienamente e svelare nubi di gas colorate e culle di nuove stelle sparse nella nostra galassia.