Giovane arrestato a Nicosia per aggressione a poliziotti e molestie a un’anziana

Un giovane è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Nicosia con le accuse di violenza, minaccia, resistenza, oltraggio e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre all’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale.
L’intervento a tutela dell’anziana
L’arresto è avvenuto a seguito di un intervento degli agenti, chiamati a proteggere un’anziana donna. La signora era già stata vittima di molestie da parte del giovane nei mesi precedenti. Il ragazzo era inoltre destinatario di una misura di prevenzione precedentemente emessa dal Questore di Enna, Cono Incognito.
L’aggressione agli agenti e l’arresto
Nonostante l’intimazione dei poliziotti ad allontanarsi dall’abitazione della vittima, il giovane si è rifiutato di collaborare. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha reagito con violenza aggredendo fisicamente gli agenti e causando loro alcune lesioni. Gli operatori sono comunque riusciti a immobilizzarlo e a procedere con l’arresto.
La convalida e i domiciliari in comunità
Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Enna, in attesa del giudizio per direttissima. Al termine dell’udienza, l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari presso una comunità del circondario.
L’impegno quotidiano della Polizia
La Polizia di Stato ribadisce il proprio costante impegno sul territorio per la prevenzione e la repressione dei reati. Si ricorda infine che il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e che, in virtù del principio di presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino all’emissione di una sentenza definitiva di condanna.