Enna, Crisafulli presenta la nuova giunta: a trazione femminile e senza ex amministratori

Domani, 5 maggio alle ore 10:30, il sindaco di Enna, Mirello Crisafulli, presenterà ufficialmente la nuova giunta municipale. Una squadra composta da nove assessori, chiamata a coprire tutti i settori dell’amministrazione cittadina. Crisafulli ha deciso di mantenere per sé alcune deleghe chiave: Sanità, salute e igiene pubblica; Protezione civile, grandi opere e progetti strategici.

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Le donne al centro del nuovo governo cittadino

Il ruolo di Vicesindaco è stato affidato a Maria Stefania Marino, deputata alla Camera. A lei la guida dell’assessorato al Welfare e alla Coesione Sociale, con un ampio pacchetto di deleghe che spaziano dalle politiche sociali e per la famiglia, all’inclusione lavorativa, fino alle pari opportunità e alla tutela dei minori stranieri.

Accanto a Marino, altre quattro donne andranno a formare la maggioranza della giunta. Marinella Adamo, nome già noto durante la campagna elettorale, si occuperà di Pubblica Istruzione e Rapporti con l’Università. Tiziana Dee Arena gestirà un referato pesante: Urbanistica, Lavori Pubblici e Agenda Urbana, che include la mobilità e le politiche energetiche.

A Marilisa Milano va l’assessorato al Turismo, al Commercio e al Terzo Settore, con la responsabilità anche sui beni culturali e l’associazionismo. Infine, Katia Haudrey Randazzo sarà l’Assessore alla Cultura, Eventi e Servizi Pubblici Locali, occupandosi sia della promozione culturale che di servizi essenziali come quello idrico e la gestione dei rifiuti.

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La componente maschile e le deleghe tecniche

A completare la squadra, quattro assessori uomini. Lillo Maria Colaleo guiderà l’assessorato alla Programmazione, al Personale e all’Azione Amministrativa, con il delicato compito di coordinare l’attività dell’amministrazione e curare la transizione digitale.

L’ambiente e il territorio saranno affidati a Leandro Lombardo, Assessore all’Ambiente, al Territorio e alle Contrade, che si occuperà di decoro urbano, servizi cimiteriali, ma anche di Pergusa e del benessere animale. Sabatino Michele gestirà lo Sviluppo Economico, l’Innovazione e gli Investimenti, con un focus sull’attrazione di fondi e i rapporti con le altre istituzioni. Infine, Giuseppe Trovato sarà l’Assessore al Bilancio, al Patrimonio e alle Politiche Sportive.

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Discontinuità e professionalità: la scelta di Crisafulli

Due gli elementi che saltano all’occhio analizzando la composizione della nuova giunta. Il primo è la spiccata presenza femminile, con cinque donne su nove. Il secondo è una netta rottura col passato: nessuno dei neonominati assessori ha infatti esperienze pregresse in un’amministrazione comunale.

La scelta è caduta su figure professionali provenienti da diversi ambiti, dall’imprenditoria al mondo della scuola, dalle professioni tecniche a quelle legali. «Ho voluto che le donne fossero la colonna portante di questa giunta, non per rispettare una quota, ma perché credo davvero nelle loro qualità, nella loro caparbietà, nella loro capacità di fare le cose con serietà e concretezza» ha dichiarato il sindaco Crisafulli. «Insieme a loro ho scelto persone che non hanno mai governato prima, professionisti di altissimo valore che portano competenze vere, maturate sul campo, nella vita reale».

