Un anno di solidarietà a Enna, si conclude il progetto Social food market per trenta famiglie

Si è concluso il progetto “Social Food Market”, un’iniziativa che nell’ultimo anno ha garantito un aiuto reale a trenta nuclei familiari del territorio in condizioni di vulnerabilità economica. Promosso dall’Associazione Luciano Lama Odv, l’intervento ha visto il sostegno dei fondi dell’Otto per mille della Chiesa Valdese e la preziosa collaborazione del Movimento difesa del cittadino di Enna. L’obiettivo principale è stato quello di contrastare in modo diretto le fragilità economiche e sociali attraverso un percorso integrato.

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Cibo a chilometro zero e valorizzazione del territorio

Il cuore dell’iniziativa è stato rappresentato dalla distribuzione mensile gratuita di generi alimentari nella sede dell’associazione. I volontari hanno affiancato ai prodotti della grande distribuzione diverse eccellenze alimentari a chilometro zero. Questa scelta strategica ha permesso non solo di rispondere ai bisogni primari delle famiglie ma anche di valorizzare le risorse locali, promuovendo un modello di solidarietà attento alla sostenibilità ambientale e alle economie del territorio.

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Sostegno psicologico e legale per ritrovare l’autonomia

Oltre al sostegno alimentare, il progetto ha offerto un importante servizio di accompagnamento professionale per aiutare le famiglie a superare i momenti difficili. La psicologa Verdiana Altea Volanti e l’avvocato Luigi Ticino hanno garantito ascolto e consulenza gratuita per le problematiche personali, familiari e legali. Gli esperti hanno operato in modo informale durante le giornate di distribuzione, creando un clima accogliente e privo di giudizio, fondamentale per far sentire gli utenti compresi e protetti.

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Una rete che unisce volontariato e professionisti

L’approccio multidisciplinare ha permesso di rispondere concretamente ai bisogni delle famiglie assistite, rafforzando la coesione sociale della comunità locale. Con la conclusione di questa esperienza, l’associazione evidenzia come «la collaborazione tra volontariato, professionisti e territorio possa rappresentare uno strumento efficace per sostenere le persone più vulnerabili e favorire percorsi di crescita e autonomia».