Scuola in crisi, la denuncia del Sinalp. L’allarme lanciato dai rappresentanti sindacali in Sicilia

La scuola italiana affronta una delle stagioni più complesse della sua storia recente, segnata da una preoccupante perdita di autorevolezza e da crescenti rischi per la sicurezza del personale. A lanciare un grido d’allarme è la direzione regionale del Sinalp Sicilia, guidata dal segretario Andrea Monteleone insieme ai delegati scuola Giuseppe Lombardo e Manuelita Giandinoto. I rappresentanti sindacali denunciano come troppi insegnanti si trovino ormai costretti a fare un passo indietro, rinunciando a svolgere appieno il proprio compito educativo e di valutazione a causa del timore di subire aggressioni, ritorsioni o infiniti ricorsi burocratici.

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Il difficile rapporto con le famiglie e i numeri dell’aggressività

La rottura del patto educativo tra istituzioni scolastiche e famiglie emerge come uno dei nodi più critici della situazione attuale. I dati diffusi dall’organizzazione evidenziano una realtà complessa, con il quarantacinque per cento degli studenti che ammette di aver tenuto condotte aggressive e oltre il quaranta per cento coinvolto in risse, mentre si registra un aumento del porto abusivo di armi da taglio tra i minori. Questa escalation di tensione finisce per riversarsi all’interno delle aule scolastiche, dove i genitori tendono spesso a difendere a oltranza i figli, trasformando ogni insufficienza o richiamo disciplinare in un terreno di scontro legale e personale.

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La deriva aziendalistica e la svalutazione della didattica

Un ulteriore elemento di fragilità risiede nella gestione sempre più manageriale degli istituti scolastici. Secondo la denuncia del Sinalp Sicilia, la pressante competizione per accaparrarsi le iscrizioni rischia di snaturare la funzione primaria dell’istruzione, considerando gli studenti e le loro famiglie alla stregua di clienti da assecondare. In questo scenario si moltiplicano le segnalazioni di docenti che subiscono pressioni, dirette o indirette, per ammorbidire i voti, evitare le bocciature ed escludere valutazioni inferiori al quattro. Nel comunicato diffuso dall’organizzazione sindacale si legge infatti che «la lotta alla dispersione scolastica non può trasformarsi nella cancellazione del merito» e che quando il voto perde valore si finisce per tradire proprio gli alunni più meritevoli.

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Le proposte per difendere il futuro della scuola pubblica

Per uscire da questa emergenza, la segreteria del sindacato chiede interventi immediati e strutturali che restituiscano dignità e sicurezza a chi lavora nella scuola. Tra le priorità indicate spiccano la tutela legale e psicologica per i docenti aggrediti, il ripristino dell’autonomia di giudizio dei consigli di classe e l’avvio di percorsi mirati per contrastare il bullismo e la violenza minorile. La segreteria regionale evidenzia come «la scuola sia un’istituzione della Repubblica, non un’azienda» e un fondamentale presidio di crescita civile per tutto il Paese, ribadendo la necessità di tutelare la qualità dell’istruzione pubblica e il futuro delle nuove generazioni.