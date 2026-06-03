Porta un libro con te: Enna ospita l’egittologo Enzo Alibrandi

Giovedì 4 giugno la Biblioteca comunale di Enna accoglierà un nuovo appuntamento della rassegna “Porta un libro con te”. Dalle 18 alle 20 i locali della struttura ospiteranno lo studioso Enzo Alibrandi, che presenterà al pubblico la sua recente opera “I pesci nell’antico Egitto”, pubblicata da Silva Editore. L’evento rappresenta un’occasione per esplorare un aspetto peculiare e affascinante di una delle più grandi civiltà del passato.

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Il ruolo della fauna ittica nella terra dei faraoni

Durante l’incontro, l’autore guiderà i presenti in un viaggio alla scoperta dell’importanza dei pesci nella società egizia. Alibrandi, che unisce le competenze di archeologo, egittologo e ittiologo, offrirà una chiave di lettura inedita, intrecciando elementi di storia, cultura e simbologia. L’opera si sofferma non solo sugli aspetti religiosi e mitologici, ma anche sulla vita quotidiana, illustrando come la fauna ittica fosse profondamente radicata nelle abitudini e nelle credenze di quel popolo. A stimolare il dibattito e a dialogare con lo studioso siciliano sarà Pippo Lombardo, presidente dell’associazione Libri&Altrove e anima del format “Porta un libro con te”, ideato per favorire l’incontro e lo scambio di idee attorno ai libri.

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Biblioinsieme: una rete per la cultura nel cuore della Sicilia

L’iniziativa si inserisce nel più ampio respiro del “Progetto Biblioinsieme”. Questa rete virtuosa è promossa dal Comitato ennese della Società Dante Alighieri e vanta la collaborazione di diverse amministrazioni locali, tra cui i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa. A rafforzare il progetto, che gode del sostegno della Fondazione Con il Sud e del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, contribuiscono attivamente numerose realtà del terzo settore. L’obiettivo comune è quello di rivitalizzare gli spazi bibliotecari, trasformandoli in luoghi di aggregazione vitale e di promozione attiva della lettura nel territorio.