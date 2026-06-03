Il Tricolore torna a sventolare all’ingresso di Leonforte per la Festa della Repubblica

Un gruppo di cittadini di Leonforte ha rinnovato la tradizione issando la bandiera italiana alle porte del comune in occasione della Festa della Repubblica. Il gesto, nato in modo spontaneo per celebrare l’identità nazionale, ha tinto di verde, bianco e rosso l’ingresso della città e si propone come un tributo visibile ai valori della libertà e della coesione.

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Un rito spontaneo nato dal basso per unire la comunità

Questa iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso per i residenti della zona, nasce dal profondo senso civico di alcuni abitanti che ogni anno scelgono di autofinanziarsi e organizzarsi in autonomia. Esporre il Tricolore alle porte del paese non è solo una celebrazione formale, ma un invito rivolto a chiunque entri a Leonforte a riflettere sull’importanza della memoria comune e dell’appartenenza a una sola comunità nazionale.

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I valori della Costituzione e il ruolo delle Forze Armate

I promotori dell’iniziativa hanno voluto sottolineare come i principi fondamentali della democrazia trovino un saldo presidio nel sacrificio quotidiano delle Forze Armate, custodi storiche della sicurezza e della pace. In un momento storico particolarmente complesso e ricco di sfide globali, l’immagine della bandiera che sventola rappresenta un richiamo forte e immediato alla riconciliazione nazionale e alla solidarietà tra i cittadini.

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La forza dei simboli condivisi e della cittadinanza attiva

La risposta della comunità locale è stata calorosa, a testimonianza di come i simboli dello Stato continuino a conservare intatto il loro significato più profondo se alimentati dalla sensibilità della cittadinanza attiva. Il Tricolore all’ingresso della città non è soltanto un decoro festoso per il 2 giugno, ma si trasforma in un monito quotidiano per ricordare che la Repubblica vive grazie all’impegno costante e silenzioso di ciascun individuo.