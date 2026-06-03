ASP di Enna: il professor Paolo Maggi nuovo dirigente medico di Malattie Infettive

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna fa un passo avanti nel rafforzamento dei propri servizi territoriali. È stato conferito al professor Paolo Maggi, già ordinario presso la Libera Università Kore di Enna, l’incarico di dirigente medico di Malattie Infettive. La nomina porta in azienda una figura di grande spessore nel panorama infettivologico italiano, arricchendo l’offerta sanitaria con un bagaglio di competenze cliniche e scientifiche di primo livello.

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Un profilo internazionale tra clinica e ricerca

Il curriculum del professor Maggi racconta una storia di eccellenza. Laureato in Medicina e Chirurgia, ha conseguito specializzazioni in Microbiologia e Virologia, Malattie Infettive e Farmacologia Clinica. La sua formazione vanta tappe internazionali in istituti prestigiosi come il Mount Sinai Hospital di New York, la Johns Hopkins University di Baltimora, il Chicago General Hospital e la Southwestern Medical School di Dallas. Autore di circa quattrocento pubblicazioni scientifiche e di otto capitoli in testi universitari di Medicina, Maggi si è recentemente distinto per i suoi studi sulle terapie innovative per l’HIV. La sua attenzione, però, non si limita all’aspetto puramente tecnico: studioso di metodo scientifico e filosofia della medicina, promuove un approccio umanistico alla cura, mettendo al centro il rapporto tra medico e paziente.

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L’impatto sul territorio e la sinergia con l’Università Kore

L’ingresso del professor Maggi nell’organico dell’ASP di Enna rappresenta un valore aggiunto per l’intera comunità. Il potenziamento del reparto di Malattie Infettive, in un’epoca in cui le sfide epidemiologiche sono in costante mutamento, risponde a una necessità sentita. La sua capacità di unire l’attività clinica alla ricerca e alla formazione offrirà nuove opportunità per migliorare sia la qualità che la quantità dei servizi erogati. Questo risultato è frutto del consolidato accordo di collaborazione tra l’ASP e l’Università Kore, una sinergia che continua a dimostrare la sua efficacia nel portare risorse di alto profilo nelle strutture sanitarie locali.

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Le parole del Direttore Generale Zappia

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo incarico: «Siamo lieti di accogliere il professor Maggi nella nostra azienda augurandogli buon lavoro. La sua presenza arricchirà il nostro servizio di Malattie Infettive con competenze di altissimo livello e con una visione della medicina che va ben oltre la semplice routine clinica. Sono convinto che la collaborazione con lui sarà estremamente proficua, non solo per la qualità delle cure che potremo offrire ai nostri pazienti, ma anche per l’impulso che saprà dare alla crescita professionale di tutta la nostra équipe».