Aidone, un patto di ferro contro le truffe: istituzioni e anziani fanno rete

Si è tenuto ad Aidone giovedì scorso il quarto incontro del progetto nazionale “Più sicuri insieme”, una campagna ideata per formare e proteggere le fasce più anziane e deboli della popolazione contro la piaga delle truffe. L’evento, promosso dall’ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati) di Confartigianato Enna, ha visto la collaborazione del Ministero dell’Interno, affiancato da Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza. L’iniziativa ha beneficiato del patrocinio del Comune di Aidone e della collaborazione attiva dell’Associazione Don. Pe’., fondamentale per l’organizzazione sul territorio.

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Un argine compatto per la sicurezza

Al tavolo dei relatori si sono seduti esponenti di primo piano delle istituzioni e delle forze dell’ordine a dimostrazione dell’importanza del tema. Tra questi Vincenzo Mantegna, Presidente ANAP Confartigianato Enna, il Luogotenente CS Arturo Subrizio, Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Piazza Armerina e Annamaria Raccuglia, Sindaco di Aidone. A completare il parterre Salvatore Amico, Comandante della Polizia Municipale di Aidone e i rappresentanti dell’Associazione Don. Pe’., Gaetano Nicastro, Lorenza Bertone e Lorenzo Cannata.

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Consigli pratici per evitare raggiri

Le statistiche nazionali evidenziano un aumento costante delle truffe a danno di anziani e persone vulnerabili. L’incontro si è quindi focalizzato sulla prevenzione. Le forze dell’ordine hanno illustrato le tecniche di raggiro più frequenti e le contromisure da adottare. Un momento di forte impatto emotivo è stato il racconto di un cittadino che ha condiviso la sua esperienza diretta di vittima di un tentativo di truffa sottolineando l’importanza di non cedere al senso di colpa e di denunciare.

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Informazione e numeri utili per tutelarsi

ANAP Confartigianato, Ministero dell’Interno e Forze dell’Ordine sono alleati in un’azione comune per difendere i cittadini» ha dichiarato il Presidente Mantegna lodando la comunità di Aidone per l’ampia partecipazione. A conclusione dell’incontro ai presenti sono stati consegnati materiali informativi e un calendario con i numeri di emergenza e consigli pratici da consultare in caso di dubbi o necessità. L’appuntamento ha confermato che la sinergia tra istituzioni, associazioni, forze dell’ordine e cittadinanza è la vera chiave per arginare il fenomeno delle truffe e tutelare la comunità.