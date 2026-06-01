Piazza Armerina – Disinfestazione della città da giorno 9 a giorno 11 giugno

Il Comune di Piazza Armerina ha reso noto il calendario per l'imminente intervento di disinfestazione contro insetti striscianti ed alati, previsto su tutto il territorio comunale. Le operazioni si svolgeranno nelle ore notturne, precisamente dalle 2:00 alle 6:00 del mattino, nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2026. Di seguito è riportato il programma dettagliato con le vie e le zone interessate giorno per giorno, per permettere ai cittadini di prendere le dovute precauzioni durante il passaggio dei mezzi.