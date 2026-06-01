Piazza Armerina – Disinfestazione della città da giorno 9 a giorno 11 giugno

Programma Disinfestazione
Comune di Piazza Armerina
9 - 10 - 11 Giugno 2026 | Dalle ore 2:00 alle ore 6:00
Il Comune di Piazza Armerina ha reso noto il calendario per l'imminente intervento di disinfestazione contro insetti striscianti ed alati, previsto su tutto il territorio comunale. Le operazioni si svolgeranno nelle ore notturne, precisamente dalle 2:00 alle 6:00 del mattino, nei giorni 9, 10 e 11 giugno 2026. Di seguito è riportato il programma dettagliato con le vie e le zone interessate giorno per giorno, per permettere ai cittadini di prendere le dovute precauzioni durante il passaggio dei mezzi.
|Giorno
|Zone e Strade Interessate
|Giorno 9
|Zona Nord del centro abitato:
zona artigianale, c/da Solazzo, c/da Bellia, c/da Palermi-Ramaldo, zona esterna Ospedale Chiello, c/da Aldovino, p.zza Marescalchi, Villaggio Kennedy, via T.Tasso. ecc.Zona centrale:
viale Gen. Muscarà, viale Gen. Ciancio, piazza Falcone e Borsellino, via Mons. La Vaccara, via F.Guccio, via G.Roccella, piazza Cascino, piazza G.B.Giuliano, ecc.
Vie principali del quartiere Monte e Canali, c/da Muliano.
|Giorno 10
|Zona Sud del centro abitato:
S.P.16, largo Nilde Iotti, via L. da Vinci, Villaggio Sammarco, zona residenziale Santa Croce, via Puccini, via Caduti di Nassyiria, contrada Scarante comprese zone residenziali, via A.Moro, via P. Mattarella, via Otto Marzo, via A.Manzoni, via Donizzetti, via F.Petrarca, via B.Croce, via L.Grassi, ecc.
c/da Piano Cannata, c/da Piano Marino, c/da Fontanelle, c/da Cicciona, c/da Polleri, vie principali del quartiere Casalotto ecc.
|Giorno 11
|Vie interne dei quattro quartieri storici (non accessibili con mezzo grande) nel seguente ordine: Castellina, Monte, Casalotto e Canali.
Raccomandazioni per i residenti
- Tenere chiuse le finestre
- Togliere dai balconi cibi e prodotti commestibili
- Togliere i panni stesi
- Portare in luogo chiuso ogni animale di affezione
- Non sostare all'esterno durante il servizio per evitare contatti accidentali