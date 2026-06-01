Enna – Incidente in contrada Torre – Un’auto finisce nella scarpata

Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono intervenuti in contrada Torre a seguito di un grave incidente stradale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, un’autovettura è uscita improvvisamente di strada, precipitando nella scarpata sottostante. Il conducente, unica persona a bordo del mezzo, allontanatosi dal luogo dell’impatto presumibilmente in stato di shock, ha fatto perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti. Le ricerche, scattate immediatamente, hanno visto l’impiego del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. Grazie al prezioso fiuto dei cani soccorritori, l’uomo è stato localizzato in breve tempo, per poi essere recuperato e affidato alle cure del personale sanitario del 118, giunto tempestivamente sul posto.