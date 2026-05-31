Uffici provinciali chiusi il 1° giugno per sanificazione

Gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Enna, comprese le sedi distaccate, resteranno chiusi lunedì 1° giugno. La decisione è stata formalizzata dal presidente Piero Capizzi tramite l’ordinanza numero 3 del 28 maggio. La sospensione delle attività lavorative permetterà a una ditta specializzata di eseguire interventi mirati di deblattizzazione, derattizzazione e sanificazione degli ambienti. L’obiettivo dell’operazione è prevenire la formazione di focolai infettivi e scongiurare potenziali rischi igienico-sanitari per il personale e l’utenza. I servizi riprenderanno regolarmente mercoledì 3 giugno, a ridosso della festività della Festa della Repubblica.