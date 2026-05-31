Rischio sismico e riqualificazione: approvato il progetto per l’ex ITIS

L’amministrazione comunale di Piazza Armerina ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e il rafforzamento sismico dei capannoni dell’ex Istituto Tecnico Industriale (ITIS). L’intervento, che punta a riqualificare l’immobile di via Intorcetta, è stato candidato per ottenere un finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico nazionale dedicato alla prevenzione del rischio sismico negli edifici pubblici situati nelle “Aree Interne”. Un’iniziativa promossa dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione.

Il progetto, approvato con delibera di giunta, mira non solo a mettere in sicurezza la struttura, ma anche a donarle una nuova vita. I locali, un tempo laboratori tecnici dell’istituto, saranno infatti destinati a finalità didattico-educative ed espositive, diventando un nuovo spazio al servizio delle scuole cittadine. L’ente ha confermato ufficialmente questa destinazione d’uso, impegnandosi a mantenerla per almeno dieci anni dalla conclusione dei lavori, come richiesto dal bando ministeriale.

La candidatura del progetto, che rientra nella “Categoria A” del bando riguardante l’adeguamento sismico degli edifici pubblici, rappresenta un passo significativo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare comunale e per il potenziamento dei servizi offerti alla comunità. L’avviso pubblico nazionale ha una dotazione finanziaria complessiva di 200 milioni di euro, destinati a finanziare interventi in aree considerate strategiche ma che necessitano di particolare attenzione per la prevenzione del rischio sismico.