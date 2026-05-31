La fortuna premia i soci dell’Automobile Club Enna: un associato di Piazza Armerina vince un iPad Air nella campagna ACI 2025

Nell’ambito della “Campagna di incentivazione rete ACI 2025” promossa a livello nazionale dall’Automobile Club d’Italia un socio storico della delegazione di Piazza Armerina è risultato tra i vincitori dell’estrazione nazionale. Il signor Gruttadauria da anni iscritto all’Automobile Club Enna tramite la sede piazzese si è aggiudicato un iPad Apple Air 11 Wi-Fi + Cellular 128GB. L’iniziativa era rivolta ai nuovi associati e a chi ha rinnovato la tessera nel corso del 2025. Un premio importante che secondo l’ente conferma la partecipazione e la fiducia dei soci nelle attività della rete ACI.

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Soddisfazione per la rete provinciale

L’Automobile Club Enna ha espresso grande soddisfazione per il risultato che premia una rete di delegazioni vicina alle esigenze di automobilisti e cittadini. Un apprezzamento particolare è andato alla delegazione di Piazza Armerina considerata una realtà dinamica e radicata nel territorio capace di offrire servizi efficienti e assistenza qualificata diventando un punto di riferimento fondamentale per i soci locali.

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La consegna del premio

La cerimonia di consegna ufficiale si è svolta alla presenza della responsabile della delegazione Valentina La Paglia del direttore dell’Automobile Club Enna Maurizio Colaleo e dell’account manager della Regione Sicilia per la Direzione Territorio & Network ACI l’ingegnere Giuseppe Mannello. Durante l’incontro il direttore Colaleo ha rimarcato l’importanza del lavoro svolto dall’Automobile Club Enna e dalle sue sedi distaccate per consolidare il rapporto di fiducia con i soci. Ha inoltre sottolineato come la tessera ACI non sia solo uno strumento di assistenza ma anche un simbolo tangibile di fiducia verso un’istituzione impegnata per la sicurezza stradale e la mobilità.

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La fiducia del socio vincitore

Il vincitore ha manifestato grande soddisfazione per i servizi ricevuti nel corso degli anni evidenziando la serenità di poter contare su un supporto costante durante i viaggi e nella vita di tutti i giorni grazie ai vantaggi garantiti dalle tessere ACI. Questo rapporto di fiducia consolidato lo ha spinto a estendere l’iscrizione anche ai propri familiari. L’Automobile Club Enna ha colto l’occasione per ribadire il proprio impegno verso il territorio e i soci confermando la volontà di valorizzare le delegazioni provinciali e sostenere le iniziative di fidelizzazione.