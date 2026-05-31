La fortuna premia i soci dell’Automobile Club Enna: un associato di Piazza Armerina vince un iPad Air nella campagna ACI 2025

Nell’ambito della “Campagna di incentivazione rete ACI 2025” promossa a livello nazionale dall’Automobile Club d’Italia un socio storico della delegazione di Piazza Armerina è risultato tra i vincitori dell’estrazione nazionale. Il signor Gruttadauria da anni iscritto all’Automobile Club Enna tramite la sede piazzese si è aggiudicato un iPad Apple Air 11 Wi-Fi + Cellular 128GB. L’iniziativa era rivolta ai nuovi associati e a chi ha rinnovato la tessera nel corso del 2025. Un premio importante che secondo l’ente conferma la partecipazione e la fiducia dei soci nelle attività della rete ACI.
Soddisfazione per la rete provinciale
L’Automobile Club Enna ha espresso grande soddisfazione per il risultato che premia una rete di delegazioni vicina alle esigenze di automobilisti e cittadini. Un apprezzamento particolare è andato alla delegazione di Piazza Armerina considerata una realtà dinamica e radicata nel territorio capace di offrire servizi efficienti e assistenza qualificata diventando un punto di riferimento fondamentale per i soci locali.
La consegna del premio
La cerimonia di consegna ufficiale si è svolta alla presenza della responsabile della delegazione Valentina La Paglia del direttore dell’Automobile Club Enna Maurizio Colaleo e dell’account manager della Regione Sicilia per la Direzione Territorio & Network ACI l’ingegnere Giuseppe Mannello. Durante l’incontro il direttore Colaleo ha rimarcato l’importanza del lavoro svolto dall’Automobile Club Enna e dalle sue sedi distaccate per consolidare il rapporto di fiducia con i soci. Ha inoltre sottolineato come la tessera ACI non sia solo uno strumento di assistenza ma anche un simbolo tangibile di fiducia verso un’istituzione impegnata per la sicurezza stradale e la mobilità.
La fiducia del socio vincitore
Il vincitore ha manifestato grande soddisfazione per i servizi ricevuti nel corso degli anni evidenziando la serenità di poter contare su un supporto costante durante i viaggi e nella vita di tutti i giorni grazie ai vantaggi garantiti dalle tessere ACI. Questo rapporto di fiducia consolidato lo ha spinto a estendere l’iscrizione anche ai propri familiari. L’Automobile Club Enna ha colto l’occasione per ribadire il proprio impegno verso il territorio e i soci confermando la volontà di valorizzare le delegazioni provinciali e sostenere le iniziative di fidelizzazione.