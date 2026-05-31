Il movimento come medicina: ad Acireale la giornata speciale degli over 65 ennesi

Settantasei over 65 ennesi hanno vissuto una giornata speciale ad Acireale, a coronamento del progetto di Attività Fisica Adattata promosso dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano. L’iniziativa, che unisce benessere fisico e socialità, vede gli anziani allenarsi settimanalmente nella palestra di Valverde sotto la guida di istruttori specializzati. Questa trasferta ha rappresentato un momento straordinario di condivisione e crescita, dimostrando come lo sport sia il miglior alleato per un invecchiamento sano e attivo.

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Lo sport che unisce le istituzioni del territorio

Il progetto nasce da una solida intesa che coinvolge l’Ufficio di promozione della salute dell’Asp di Enna, guidato dalla dottoressa Eleonora Caramanna, il Csi ennese con il presidente Salvino Bombara e il direttore tecnico Luca Ingrassia, e il Comune di Enna. L’obiettivo va oltre la semplice assistenza. Si punta a diffondere una vera cultura della prevenzione attiva, insegnando alle persone a prendersi cura di se stesse prima ancora che si manifestino problemi di salute.

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La trasferta ad Acireale tra sport e cultura

Mercoledì scorso il gruppo è andato in trasferta al PalaVolcan di Acireale per una giornata di sport e socialità. Accolti dai presidenti del Csi siciliano Salvatore Raffa e di Acireale Alessio Paradiso, i partecipanti hanno svolto un allenamento speciale con gli istruttori Aurelia Lombardo e Nicol Perillo. Successivamente, il presidente della Pro Loco Guglielmo Paradiso ha guidato il gruppo alla scoperta delle meraviglie storiche e culturali della città, sigillando un’esperienza che ha fuso perfettamente benessere fisico e integrazione.

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Prevenire significa investire sul futuro

Sull’importanza dell’iniziativa si è espresso con entusiasmo il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, che ha voluto sottolineare il valore sociale di questo percorso. Il manager ha dichiarato: «Come Azienda Sanitaria siamo convinti che la prevenzione non sia un costo, ma un investimento sul futuro delle nostre comunità. Vedere un gruppo di persone ritrovarsi ogni settimana con entusiasmo per migliorare la propria salute e costruire relazioni sociali è la dimostrazione concreta della bontà di questa prospettiva. La Direzione Strategica continuerà a investire su iniziative di questo tipo, perché promuovere la salute significa restituire alle persone qualità nella loro vita».