Enna Pride, l’amministrazione Crisafulli in strada per i diritti

La nuova amministrazione comunale guidata da Mirello Crisafulli ha scelto ieri pomeriggio di sfilare in prima fila all’Enna Pride che ha attraversato le vie principali della città. Hanno camminato fianco a fianco ai cittadini la deputata e assessore designato Stefania Marino, l’assessore alla viabilità Tiziana Arena e i consiglieri comunali eletti della maggioranza. La presenza della Marino, che indossava la fascia tricolore, ha voluto lanciare un segnale politico e civile chiarissimo: la nuova squadra di governo non intende delegare l’inclusione sociale alle sole parole, ma preferisce testimoniarla direttamente sul campo.

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La giunta e i consiglieri sfilano con i colori dell’arcobaleno

La partecipazione dei rappresentanti istituzionali non è stata una presenza puramente formale. Gli esponenti della maggioranza si sono presentati uniti, molti dei quali con l’arcobaleno dipinto sul volto, scegliendo di condividere ogni momento del corteo con i partecipanti in una delle giornate più sentite per la comunità locale. La fascia tricolore ha reso evidente e tangibile il sostegno delle istituzioni cittadine alla difesa dei diritti civili, portando la vicinanza del Comune direttamente in mezzo alla gente.

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Le dichiarazioni di Stefania Marino sul significato della presenza istituzionale

Durante lo svolgimento del corteo, Stefania Marino ha voluto sottolineare il valore profondo della giornata. «Non potevamo mancare a questo appuntamento» ha dichiarato Marino. «Questa è una giornata di grande valore politico e civico e noi vogliamo portare, con la nostra presenza, un messaggio chiaro, siamo tutti uguali. La pace tra i popoli e gli individui passa anche da qui, da questa strada. Rivendicheremo e rappresenteremo sempre diritti, identità e dignità per chi ancora troppo spesso deve difenderli».