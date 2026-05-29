Premiati i “Comuni Virtuosi” siciliani: dalla Regione in arrivo 800 mila euro. Troina e Ragalbuto unici comuni dell provincia di Enna

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Ripartite le risorse del fondo regionale per le Autonomie Locali. A Melilli la quota più consistente, seguono Santa Teresa di Riva e Troina.

La Regione Siciliana premia le buone pratiche amministrative. Con il decreto assessoriale n. 263, firmato lo scorso 27 maggio 2026 dall’assessore alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, Elisa Maria Lucia Ingala, è stato formalizzato il riparto di 800 mila euro destinati ai centri dell’Isola che fanno parte dell’Associazione nazionale dei comuni virtuosi.

Si tratta di uno stanziamento previsto dall’ultima legge finanziaria regionale (la n. 1 del 5 gennaio 2026) come quota parte dei trasferimenti correnti spettanti agli enti locali per l’anno in corso. Una boccata d’ossigeno per le casse di nove municipalità siciliane che si sono distinte a livello nazionale per le loro politiche di sostenibilità, corretta gestione del territorio, riduzione dell’impronta ecologica e partecipazione cittadina.

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I criteri di assegnazione e i beneficiari

La distribuzione del tesoretto regionale è stata calcolata con un criterio strettamente demografico: le risorse sono state ripartite in proporzione alla popolazione residente (aggiornata al 1° gennaio 2025), corrispondendo a un coefficiente di circa 13,17 euro per abitante, per un totale di 60.734 cittadini coinvolti in questi territori.

A fare la parte del leone è Melilli (Siracusa): con i suoi quasi 13.200 abitanti, il comune siracusano incassa la quota più alta, pari a 173.846 euro. Sul secondo gradino del podio sale il comune messinese di Santa Teresa di Riva, a cui andranno poco più di 121 mila euro, seguito da Troina (Enna) con 109.460 euro.

Ecco nel dettaglio i fondi assegnati a tutti e nove i comuni inseriti nell’elenco ufficiale dell’Associazione nazionale:

Melilli (SR): € 173.846,61 (13.198 abitanti)

€ 173.846,61 (13.198 abitanti) Santa Teresa di Riva (ME): € 121.012,94 (9.187 abitanti)

€ 121.012,94 (9.187 abitanti) Troina (EN): € 109.460,93 (8.310 abitanti)

€ 109.460,93 (8.310 abitanti) Solarino (SR): € 99.107,58 (7.524 abitanti)

€ 99.107,58 (7.524 abitanti) Regalbuto (EN): € 86.936,48 (6.600 abitanti)

€ 86.936,48 (6.600 abitanti) Lampedusa e Linosa (AG): € 85.513,88 (6.492 abitanti)

€ 85.513,88 (6.492 abitanti) Collesano (PA): € 47.604,31 (3.614 abitanti)

€ 47.604,31 (3.614 abitanti) Aci Bonaccorsi (CT): € 47.077,42 (3.574 abitanti)

€ 47.077,42 (3.574 abitanti) Ferla (SR): € 29.439,85 (2.235 abitanti)

A livello territoriale, spicca l’ottima performance della provincia di Siracusa, che vanta ben tre comuni in questo speciale circuito di virtuosità (Melilli, Solarino e Ferla), intercettando complessivamente oltre 300 mila euro dell’intero stanziamento regionale.

foto: Troina