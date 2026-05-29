Enna celebra il 2 giugno: commemorazione al Castello di Lombardia per gli 80 anni della Repubblica

Tutto pronto a Enna per le celebrazioni del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Una data che quest’anno assume una valenza storica ancora più profonda, coincidendo con l’ottantesimo anniversario del voto per il Referendum Istituzionale e per l’elezione dell’Assemblea Costituente.

Per onorare questa fondamentale tappa democratica, la tradizionale cerimonia si svolgerà nella suggestiva cornice del piazzale antistante il Castello di Lombardia e sarà, come consuetudine, aperta alla partecipazione di tutta la cittadinanza.

Il programma al Castello di Lombardia La commemorazione, la cui parte militare è curata dal Comando Provinciale dei Carabinieri, prenderà il via alle ore 10:00 in punto. Lo schieramento vedrà la presenza del Picchetto Interforze, affiancato dai rappresentanti dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, del Corpo Forestale, della Polizia Locale di Enna, della Polizia Provinciale e dalle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

La cerimonia entrerà nel vivo con la resa degli onori al Prefetto. Seguirà il solenne alzabandiera, accompagnato dalle note dell’Inno nazionale eseguito dal Corpo Bandistico “Città di Enna”, e la deposizione di una corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti.

Spazio poi a un momento di riflessione pubblica sull’importanza e sull’attualità della ricorrenza, che sarà arricchito dai brevi interventi del professor Salvatore Curreri, docente dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, e dell’imprenditore Michele Rocca.

Lo svelamento della targa al Palazzo del Governo Conclusa la prima parte al Castello di Lombardia, le celebrazioni si sposteranno al Palazzo del Governo, in Piazza Garibaldi n. 1. Qui, alle ore 11:30 (precise), si terrà il secondo momento clou della mattinata: lo scoprimento di una speciale targa commemorativa. L’opera è stata realizzata per ricordare non solo gli ottanta anni dell’Assemblea Costituente e del Referendum Istituzionale, ma anche un’altra importante ricorrenza per il territorio: il centenario dell’istituzione della Provincia di Enna.