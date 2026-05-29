Crisafulli: “Enna guidi il riscatto del centrosinistra in Sicilia”

Una piazza di Enna, gremita e festante, ha celebrato la vittoria amministrativa di Mirello Crisafulli, ma ha anche lanciato un messaggio politico chiaro: la conquista della città, con il 58% dei consensi e una netta affermazione locale, è solo il primo passo di un progetto più ampio, con lo sguardo rivolto all’intera regione. Le parole del neosindaco delineano un’ambizione precisa per il centrosinistra siciliano.

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Un modello per la Sicilia

“Abbiamo la necessità di spiegare a tutto il campo progressista siciliano come si fa a vincere le elezioni regionali”, ha dichiarato Crisafulli, indicando la provincia di Enna come una “macchia rossa” e un modello da seguire nel meridione d’Italia. Questa visione ha trovato subito un risvolto pratico con l’incarico affidato a Fabio Venezia, deputato all’ARS: “Toccherà a te guidare lo schieramento alternativo a questo Governo della regione siciliana”.

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Crisi del centrodestra e nuovo ruolo per Enna

Il sindaco ha offerto una lettura inequivocabile della situazione regionale, affermando che “le elezioni amministrative in Sicilia hanno dimostrato che la destra è al lumicino, ha il fiato grosso, non è capace di produrre nulla”. Enna, nelle intenzioni di Crisafulli, dovrà assumere un ruolo guida: “Saremo la forza promotrice e garante per il futuro della Sicilia, per il futuro del riscatto delle nostre popolazioni”. Il progetto ambizioso conta sul supporto di numerosi sindaci pronti a collaborare per una svolta nella politica regionale.

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Primi passi concreti e progetti di rilancio

Accanto alla visione politica, si delineano le prime azioni concrete. Crisafulli ha affidato a Fabio Venezia la stesura di due disegni di legge: uno per regionalizzare il Museo Alessi, chiuso da tempo, e un altro per inserire il centro storico di Enna in un programma di valorizzazione, sul modello di Agrigento, Ortigia e Ragusa Ibla. Anche sul fronte sanitario, il confronto con l’assessorato regionale è già aperto per realizzare il quarto policlinico di Enna. “O ci ascolteranno, o ci faremo ascoltare”, ha sottolineato Venezia.

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Oltre l’amministrazione ordinaria

Il mandato di Crisafulli va ben oltre la semplice manutenzione urbana: “Non mi sono candidato solo per sistemare le strade o le lampadine. Mi sono candidato per fare anche grandi operazioni, rendere fruibili i nostri beni culturali e monumentali, far in modo che i turisti vengano a Enna e trovino servizi efficienti”. L’obiettivo è un rilancio a tutto tondo della città.

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Un approccio costruttivo premiato dai cittadini

Il metodo scelto in campagna elettorale, basato sulla concretezza e non sulla polemica sterile, ha dato i suoi frutti. “Non abbiamo voluto fare la ‘cavalleria rusticana’, abbiamo preferito parlare di cose concrete”, ha spiegato Crisafulli, aggiungendo che le provocazioni avversarie si sono rivelate un boomerang.

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Un progetto condiviso e una promessa solenne

Dal palco, vari esponenti politici hanno condiviso l’entusiasmo per la vittoria. Fabio Di Natale ha sottolineato il ruolo dei giovani, mentre l’onorevole Ugo Grimaldi ha espresso la sua ritrovata speranza per Enna. Gianfranco Micciché ha elogiato il profilo di Crisafulli, e Stefania Marino ha ribadito la convinzione che la sua candidatura fosse la più autorevole per affrontare la ricostruzione della città. Giuseppe Seminara ha parlato di “modello Enna” da esportare. La serata si è conclusa con l’impegno degli assessori designati e dei nuovi consiglieri, e con la promessa solenne del sindaco: “Noi non possiamo fallire. La città non se lo merita”.