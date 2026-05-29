Campagna Antincendio, Nuova Intesa tra Regione e Vigili del Fuoco

La lotta agli incendi in Sicilia riparte con una marcia in più. È stata infatti rinnovata la convenzione tra la Regione Siciliana e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, un accordo cruciale per contrastare i roghi boschivi che ogni estate minacciano il territorio. A siglare l’intesa, il presidente della Regione Renato Schifani, insieme all’assessore al Territorio Giusi Savarino, al prefetto di Palermo Massimo Mariani e ai vertici dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e del Corpo Forestale. Un investimento di tre milioni e mezzo di euro per garantire carburante, manutenzione dei mezzi e personale.

«La firma di questa convenzione – ha sottolineato Schifani – è il frutto di una collaborazione istituzionale consolidata e preziosa». Il governatore ha evidenziato come l’anticipo della campagna antincendio, partita già il 15 maggio, non sia un semplice formalismo, ma «una risposta concreta a un contesto climatico che ormai è mutato e che ci impone di essere pronti il prima possibile».

L’assessore Savarino ha rimarcato l’impegno capillare della Regione per proteggere il patrimonio naturale, lanciando un appello ai cittadini: «Devono essere i nostri primi alleati, segnalando tempestivamente i focolai e rispettando i divieti». L’obiettivo è chiaro: una rete di controllo più fitta e reattiva, pronta a intervenire al primo segnale di fumo.

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Nuovi Presidi e Attenzione alle Isole Minori

Il piano operativo, in vigore dal primo giugno al 13 settembre, prevede cinque presidi rurali attivi dalle 8 alle 20 nelle aree più a rischio, tra cui Cammarata, Ragalna e Custonaci. Da fine giugno, inoltre, dodici squadre aggiuntive rafforzeranno i comandi provinciali, con una novità importante: l’inclusione di Gela, territorio storicamente vulnerabile.

Un occhio di riguardo è stato riservato alle isole minori. Ad agosto, squadre operative 24 ore su 24 garantiranno la sicurezza a Vulcano, Ustica e Pantelleria. A Lipari, un presidio nautico sarà pronto a trasferire uomini e mezzi nell’arcipelago eoliano in caso di emergenza. La Sala operativa unica permanente, guidata dalla comandante del Corpo Forestale Dorotea Di Trapani, coordinerà ogni intervento, per una risposta rapida e sinergica contro le fiamme.