Truffe agli anziani, i Carabinieri salgono in cattedra a Troina per la campagna “Più Sicuri Insieme”

Una vera e propria lezione di legalità e autodifesa per contrastare un fenomeno odioso che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione. È questo il senso del terzo incontro provinciale della campagna nazionale contro le truffe agli anziani “Più Sicuri Insieme”, svoltosi martedì 26 maggio presso il Cineteatro “Andrea Camilleri” di Troina.

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L’Arma a tutela dei cittadini: casi reali e consigli pratici

L’iniziativa, promossa dall’ANAP di Confartigianato Persone in stretta sinergia con il Ministero dell’Interno, ha visto un’attiva partecipazione di pubblico, richiamato all’importanza del tema e dalla presenza dei vertici locali dell’Arma. Il fulcro dell’evento è stato il dettagliato intervento del Capitano Giacomo La Manna, Comandante della Compagnia di Nicosia, e del Maresciallo Capo Claudio De Falco, Comandante della Stazione di Troina.

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Il vademecum antiburde

I due rappresentanti dell’Arma hanno catturato l’attenzione della platea analizzando a fondo le dinamiche e i casi reali di raggiro registrati più frequentemente sul territorio della provincia di Enna. Con grande chiarezza, hanno illustrato gli stratagemmi più diffusi utilizzati dai malviventi, spiegando come riconoscerli tempestivamente e come reagire. Durante l’incontro è stato distribuito un prezioso vademecum con materiale informativo, contenente tutte le regole d’oro per evitare le truffe e i numeri utili da contattare in caso di emergenza o sospetti.

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La sinergia tra istituzioni

All’incontro ha preso parte attiva l’amministrazione comunale di Troina, che ha concesso il patrocinio sposando immediatamente la causa. Presenti il Sindaco, Alfio Giachino, e gli Assessori Silvana Romano, Giuseppe Macrì e Salvatore Siciliano. I lavori sono stati aperti dal Presidente provinciale di ANAP Confartigianato, Vincenzo Mantegna, che ha espresso gratitudine all’Arma per la costante presenza sul territorio. Grazie alla preziosa attività informativa dei Carabinieri e alla sinergia tra le istituzioni, Troina lancia un messaggio forte: la sicurezza dei cittadini è una priorità di tutta la comunità.