Nasce 24 Airways: dalla Sicilia nuovi voli per Italia ed Europa entro l’estate 2026

Una nuova compagnia aerea italiana è pronta a decollare. Si chiama 24 Airways e fisserà la sua base operativa in Sicilia, con l’obiettivo di avviare i primi collegamenti nazionali e internazionali entro l’estate del 2026. Il progetto punta a potenziare le connessioni tra l’Isola, il resto della Penisola e le principali mete europee, inserendosi in un mercato sempre più strategico per il turismo e la mobilità.

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Un piano industriale tra passeggeri, merci e servizi sanitari

La neonata società ha già delineato un piano industriale per il triennio 2026-2028. Le operazioni non si limiteranno al solo trasporto passeggeri, ma abbracceranno anche i settori cargo e i servizi sanitari. Per sostenere questo sviluppo, 24 Airways schiererà una flotta iniziale di quattordici velivoli. Nello specifico, saranno impiegati Boeing 737 per le rotte a medio-lungo raggio e Airbus destinati ai collegamenti nazionali e di medio raggio. Le ambizioni della compagnia guardano anche oltre, con l’intento di ampliare il network a livello europeo già a partire dal 2027.

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Tariffe agevolate per i residenti siciliani

Un focus centrale della strategia di 24 Airways sarà dedicato al territorio che la ospita. La compagnia ha infatti annunciato l’introduzione di tariffe agevolate destinate a diverse categorie di passeggeri siciliani. Residenti, studenti, persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno beneficiare di formule dedicate, pensate per agevolare la mobilità e promuovere l’inclusione territoriale in una regione dove il trasporto aereo è spesso l’unica alternativa viabile.

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Nuove opportunità di lavoro nel settore aereo

L’avvio delle attività di volo porterà con sé anche significative ricadute sul fronte occupazionale. Il lancio operativo sarà supportato da un piano di assunzioni mirato a inserire professionisti con comprovata esperienza nel comparto aereo. Questa iniziativa contribuirà non solo a strutturare la compagnia, ma anche a rafforzare l’intero indotto locale legato al settore dei trasporti.

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Il commento del legale della società

L’avvocato Angelo Magni, legale rappresentante della società, ha tracciato le linee guida del progetto, sottolineando il forte legame con il territorio. «Vogliamo essere una compagnia radicata sul territorio siciliano», ha dichiarato, «offrendo collegamenti accessibili e servizi affidabili per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell’Isola». La partenza effettiva dei voli, programmata per la stagione estiva 2026, resta comunque subordinata al positivo completamento di tutte le procedure autorizzative richieste dalle normative aeronautiche vigenti.