Leonforte – Elezioni ennesi, Il Partito Democratico traccia Il Bilancio. Livolsi (PD Leonforte): «Radicamento e giovani la nostra forza»

A urne chiuse e risultati ormai consolidati arrivano le prime riflessioni sulle amministrative che hanno coinvolto diversi centri della provincia di Enna. Gaetano Livolsi, segretario del circolo del Partito Democratico “Pio La Torre” di Leonforte, traccia un bilancio politico partendo dai saluti istituzionali. In una nota ufficiale la sezione leonfortese rivolge gli auguri di buon lavoro al senatore Mirello Crisafulli, neo sindaco di Enna, e a Calogero Di Gloria, eletto alla guida di Pietraperzia. Un pensiero va anche a chi ha partecipato alla tornata elettorale negli altri comuni con un ringraziamento indirizzato a Filippo Grassia ad Agira, Angelo Bruno a Valguarnera e Francesco Spedale a Nicosia. Secondo il segretario dem la loro discesa in campo ha rappresentato «una battaglia di contenuti e di dignità politica essenziale per la tenuta della nostra intera comunità provinciale».

<br />

L’importanza delle sezioni locali e la forza delle idee

L’analisi si sposta poi sulla natura stessa dell’organizzazione politica sul territorio. Livolsi individua nel lavoro corale delle sezioni, vissute come comunità strutturate e permanenti, il vero motore del rafforzamento del partito in ambito provinciale. Questo solido radicamento consegna una lettura cristallina delle dinamiche elettorali odierne. Dalle parole del segretario emerge infatti la profonda convinzione che «quando i valori camminano sulle gambe delle persone, l’identità di un partito si afferma con forza, superando agilmente anche le contingenze o la negazione formale di un simbolo su una scheda elettorale». Una prospettiva che esalta la militanza reale rispetto ai semplici schieramenti di facciata.

<br />

Il ruolo del circolo leonfortese e il fattore generazionale

In questo preciso scenario la sezione di Leonforte rivendica con fermezza il proprio attivismo. Il circolo ha saputo offrire un supporto diretto durante l’intera fase di campagna elettorale, evidenziando in particolare la candidatura nel capoluogo di Francesca Pirronitto. Livolsi elogia l’esponente dem per aver affrontato una sfida oggettivamente complessa mostrando serietà, rigore e determinazione, tratti che storicamente caratterizzano la sezione “Pio La Torre”. In chiusura del comunicato arriva una lucida riflessione sul ricambio generazionale. Il ventiquattrenne segretario sottolinea con orgoglio il peso decisivo dei giovani candidati all’interno delle liste. Questo massiccio coinvolgimento ha garantito un apporto tangibile, misurabile non solo in termini di preferenze raccolte strada per strada ma soprattutto nell’alta qualità delle proposte messe in campo a servizio dei cittadini.