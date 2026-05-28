Creazione di impresa: a Enna il convegno di Confartigianato sulle opportunità per i giovani

Un focus sulle nuove opportunità di autoimpiego e sugli strumenti a disposizione per far nascere nuove realtà aziendali nel cuore della Sicilia. Venerdì 29 maggio, a partire dalle 9:15, il centro di ricerca M.A.R.T.A. dell’Università Kore di Enna ospiterà un importante convegno promosso da Confartigianato Imprese. L’iniziativa punta a coinvolgere le giovani generazioni per innescare un reale cambio di marcia verso il futuro economico del territorio ennese.

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Un progetto contro lo spopolamento delle aree interne

L’obiettivo principale dell’incontro è fare il punto su un momento cruciale per lo sviluppo locale. I vertici dell’associazione di categoria guardano con grande attenzione alle dinamiche demografiche ed economiche attuali. «Oggi più che mai lo spopolamento dei nostri territori ci impone di agire per stimolare e promuovere la nascita di nuove imprese» spiegano i dirigenti locali. La sfida è restituire vitalità all’ecosistema imprenditoriale attraverso l’implementazione delle nuove tecnologie e lo sviluppo di modelli di business innovativi capaci di trattenere i talenti nell’Isola.

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Formazione e orientamento al centro del dibattito

L’appuntamento nell’aula 403 della struttura di contrada Santa Panasia non vuole essere una semplice vetrina informativa. Il presidente provinciale Peter Barreca e il segretario provinciale Angela Maccarrone hanno chiarito le finalità del progetto. «L’obiettivo che ci siamo prefissi non è soltanto quello di dare informazioni, ma anche e soprattutto di orientare i nuovi potenziali imprenditori e professionisti di domani» dichiarano all’unisono i due referenti. In questa prospettiva la scelta dell’Università Kore risulta doppiamente strategica, rappresentando non solo una sede fisica adeguata ma un vero e proprio polo di aggregazione culturale.

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I relatori della giornata e l’aggiornamento professionale

L’evento rappresenta anche una fondamentale occasione di aggiornamento per gli addetti ai lavori. Il convegno garantisce infatti i crediti validi ai fini della formazione continua obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Enna. La mattinata sarà moderata dalla giornalista Tiziana Tavella e si aprirà con i saluti istituzionali di numerose figure di spicco. Oltre a Barreca, interverranno il professore Francesco Castelli per la Kore, il presidente del Libero Consorzio Comunale Piero Capizzi e i presidenti degli ordini professionali Marco Montesano e Giuseppe Carambia. Il cuore tecnico dei lavori vedrà poi gli interventi di Andrea Scalia per Confartigianato nazionale, Giuseppe Glorioso di Invitalia, il professore Vincenzo Fasone e il direttore del centro per l’impiego Giuseppe Nasello. Le conclusioni saranno affidate ad Angela Maccarrone.