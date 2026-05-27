Piazza Armerina riscopre San Giacomo: un’antica tela riaccende la tradizione

La Pinacoteca Comunale di Piazza Armerina custodiva una sorpresa: una tela raffigurante San Giacomo Apostolo. La scoperta è avvenuta quasi per caso durante la visita di un gruppo di pellegrini del Cammino di San Giacomo in Sicilia. Un ritrovamento che ha suscitato emozione e che getta nuova luce sulla tradizione jacopea della città dei mosaici.

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Il legame con il Cammino e la tradizione

L’opera testimonia in modo concreto il legame tra Piazza Armerina e la figura del santo pellegrino per eccellenza. La città oggi rappresenta una tappa fondamentale del Cammino di San Giacomo in Sicilia. Un itinerario che attira sempre più camminatori desiderosi di esplorare il cuore autentico dell’isola. La tela conferma il ruolo storico di Piazza Armerina nell’accoglienza dei viandanti lungo gli antichi percorsi religiosi siciliani. Oltre alla celebre Villa Romana del Casale il territorio si riscopre quindi terra di spiritualità e ospitalità.

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L’iniziativa dell’associazione “Il Borgo di San Giacomo in Sicilia”

Per valorizzare questa scoperta l’associazione “Il Borgo di San Giacomo in Sicilia”, guidata da Lucia Giunta ha promosso un’iniziativa significativa. Verrà realizzata una copia del dipinto da esporre nella Domus Hospitalia. Questo luogo fungerà da punto di accoglienza per i pellegrini e la replica dell’opera diventerà un simbolo identitario forte. L’obiettivo è duplice: preservare la memoria jacopea e raccontare ai viandanti il profondo legame tra la città e il santo.

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Un appello agli studiosi per ricostruire la storia

Le origini della tela restano però avvolte nel mistero. Per questo motivo è stato lanciato un appello a storici, archivisti e cittadini. L’intento è raccogliere documenti e testimonianze per rispondere a interrogativi fondamentali. Da dove proviene l’opera? Chi l’ha commissionata? Quanto è antico il culto di San Giacomo a Piazza Armerina? La ricerca storica potrà arricchire ulteriormente la conoscenza di questa affascinante tradizione.

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Il successo del turismo lento in Sicilia

Il ritrovamento della tela si inserisce in un contesto di crescente interesse per il turismo lento e i percorsi spirituali. Il Cammino di San Giacomo in Sicilia lungo i suoi 130 chilometri attraversa borghi e paesaggi rurali da Caltagirone a Capizzi. Un itinerario che rappresenta un’opportunità preziosa per la riscoperta e la valorizzazione delle identità locali. Un viaggio a passo lento che unisce storia fede e bellezze paesaggistiche.