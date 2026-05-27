Il documentario “Amore” porta la Settimana Santa di Enna in Europa

Il documentario sul territorio ennese prodotto da Davide Vigore per Visco Film inizia il suo cammino internazionale. Il primo appuntamento in cartellone porta l’opera in Germania domenica 31 maggio all’interno dello storico cinema Babylon di Berlino. Il mese successivo la pellicola arriverà in Francia con una proiezione fissata per il 25 giugno al cinema L’Epée de Bois di Parigi. Questo percorso porta le antiche tradizioni religiose siciliane direttamente al centro del panorama culturale europeo.

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La narrazione tra spiritualità e crescita adolescenziale

Scritto da Nunzio Gringeri e diretto da Riccardo Cannella il film offre uno spaccato intimo e corale della Sicilia più profonda. La trama si concentra sulle vicende di due giovani ragazzi interpretati dai talentuosi attori ennesi Paolo Vita e Clara Primavera. I protagonisti affrontano il loro naturale percorso di crescita inserito nel contesto solenne dei riti religiosi tradizionali. Il cast si arricchisce inoltre con le interpretazioni di Fabio Greca e Annamaria Sabato per raccontare, come sottolinea il comunicato ufficiale diffuso per annunciare il tour, «un mondo sospeso tra sacro e quotidiano».

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La comunità ennese protagonista attiva sul set

La realizzazione del progetto ha visto la partecipazione vitale del tessuto sociale cittadino. Le storiche Confraternite di Enna e il Coro Passio Hennensis, guidato dalla professoressa Giovanna Fussone, hanno prestato voci e volti per rendere l’atmosfera narrativa assolutamente autentica. Anche il mondo dell’istruzione ha giocato un ruolo fondamentale durante le riprese. Un gruppo di studenti del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Napoleone Colajanni, iscritti all’indirizzo teatro e cinema, ha partecipato ai lavori sul set donando nuova energia all’opera cinematografica.

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Il sostegno delle istituzioni e il valore culturale

Il Ministero della Cultura e la Siae hanno riconosciuto l’alto valore della pellicola definendola film di interesse culturale. Le due istituzioni sostengono la distribuzione internazionale supportando attivamente il progetto all’interno del programma denominato “Per Chi Crea”. L’opera filmica nasce dal lavoro creativo di Onirica in stretta collaborazione con Visco Film e si avvale del supporto decisivo garantito dalla Regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.