Domani si riunisce il Consiglio comunale a Piazza Armerina. Campetto di Sant’Antonio, strisce blu e commissioni all’ordine del giorno

Il presidente del consiglio comunale di Piazza Armerina, Calogero Cursale, ha convocato una sessione straordinaria dell’aula consiliare per giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18.30. I rappresentanti dei cittadini si riuniranno per discutere tre punti cruciali per l’amministrazione e il territorio. Al centro del dibattito ci sarà innanzitutto la valutazione del diritto di prelazione per l’acquisto dell’area conosciuta come Campetto di Sant’Antonio, un tema sollevato attraverso un atto di indirizzo firmato dai consiglieri Aura Filetti e dallo stesso Cursale. Successivamente l’aula si occuperà di esaminare la risposta a un’interrogazione presentata da diversi esponenti della minoranza, tra cui figurano anche Massimo Di Seri, Cateno Grancagnolo e Luigi Lo Bartolo, che punta a ottenere chiarimenti approfonditi sulla gestione delle strisce blu e del servizio di sosta a pagamento attualmente affidato in concessione alla società SIS. Infine i consiglieri procederanno alla ridesignazione dei componenti delle commissioni consiliari permanenti, come previsto dal regolamento interno. In caso di mancanza del numero legale all’orario stabilito, i lavori subiranno una sospensione temporanea di un’ora, mentre un eventuale rinvio sposterà la seduta al giorno successivo alla stessa ora senza necessità di una nuova notifica.