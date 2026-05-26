La Cisl si congratula con i sindaci eletti nelle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna

La Cisl di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, per voce della Segretaria Generale Carmela Petralia, esprime le proprie congratulazioni a tutte le sindache e a tutti i sindaci che hanno trionfato nell’ultima tornata elettorale che ha coinvolto i Comuni delle tre province. Il sindacato accoglie il risultato del voto, riconoscendo il peso della responsabilità che i nuovi amministratori dovranno sostenere nei prossimi anni per rispondere alle esigenze delle comunità locali.

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Un voto di fiducia e una grande responsabilità

Il risultato elettorale, secondo la Cisl, rappresenta un inequivocabile segno di fiducia da parte dei cittadini, ma allo stesso tempo impone una profonda assunzione di responsabilità per chi si appresta a governare. Le tre province siciliane affrontano sfide complesse e cruciali per il loro futuro, che richiedono un impegno costante e mirato da parte delle istituzioni locali. Il lavoro stabile, l’efficienza dei servizi pubblici, il rafforzamento della legalità e la creazione di opportunità reali per le nuove generazioni sono temi che non possono essere rimandati.

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La Cisl pronta al confronto per lo sviluppo del territorio

In questo contesto, la Cisl Agrigento Caltanissetta Enna ribadisce la propria disponibilità a instaurare un dialogo costruttivo e una solida collaborazione istituzionale con le nuove amministrazioni. Carmela Petralia sottolinea che il sindacato è pronto a offrire la propria esperienza e il proprio impegno quotidiano per elaborare e mettere in pratica soluzioni concrete. I temi prioritari sul tavolo restano la tutela sociale, la sicurezza nei luoghi di lavoro e lo sviluppo economico del territorio, ambiti nei quali la Cisl si propone come interlocutore attento e propositivo. «Buon lavoro a tutte e a tutti», conclude la Segretaria Generale, rinnovando l’augurio di un mandato proficuo per il bene delle comunità.