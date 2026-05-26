Il crescente ruolo della gamification nella vita quotidiana

Dal mondo dell’istruzione a quello del lavoro, dalla finanza al retail, passando per intrattenimento e salute, la gamification sta coinvolgendo tutte le aree della vita quotidiana. Ma di cosa si tratta esattamente? È l’utilizzo di design e schemi tipici del gioco in contesti non ludici. Per esempio, quando un’app di shopping online offre un omaggio gratuito o un forte sconto al cliente, sta riproponendo lo schema dei casinò con bonus senza deposito. L’utente gira una ruota, gratta un “biglietto della lotteria”, clicca su un bottone, pesca un numero e ottiene un vantaggio.

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La psicologia della gamification e la sua applicazione pratica

Perché introdurre questi giochi nei contesti di vendita è così utile? Perché il gioco fa parte della vita fin dai primi anni di età, permette di abbassare le difese e di tornare a sentirsi bambini. Giocando, le persone entrano in relazione tra loro, provano una sensazione di adrenalina pur in mancanza di un rischio reale, si rilassano e dedicano il proprio tempo ad attività piacevoli.

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Gamification come strumento di marketing

Il gioco, come dicevamo, può invogliare le persone a compiere delle azioni. Non si tratta di manipolazione, ma di utilizzo della psicologia umana. Nell’esempio dell’omaggio o del voucher regalato tramite un giochino, l’utente ottiene una gratificazione immediata e sarà più portato ad acquistare qualcosa su quell’app. D’altra parte, l’azienda ha acquistato un nuovo cliente, o almeno un potenziale cliente che potrebbe tornare a comprare. Questo avviene in maniera ancora più netta con campagne di marketing interamente basate sul gioco. Per esempio, una caccia al tesoro che porta le persone in giro per la città a cercare i diversi coupon dell’azienda (tramite app con GPS). Oppure quando si crea un sistema a livelli in cui ogni utente può accumulare punti per sbloccare vantaggi, omaggi o scontistiche. Questo metodo funziona anche nel caso di organizzazioni che non vogliono direttamente generare profitto, come le associazioni di volontariato e le attività di beneficenza che riescono a sensibilizzare un maggior numero di persone.

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Istruzione ed educazione tramite il gioco

Secondo diversi studi, il gioco è un modo efficace per imparare. In un contesto di bassa pressione, le persone possono apprendere divertendosi. Ciò che si impara tramite gamification rimane più impresso nella memoria e viene ripescato più facilmente quando ci si trova sotto stress, per esempio durante un esame. Ecco perché questi metodi vengono usati sempre più spesso sia nei contesti scolastici che nell’istruzione per adulti (che notoriamente hanno minori capacità di apprendimento e memoria). Basti pensare al successo di app per l’apprendimento delle lingue, ai corsi di formazione e ai workshop pratici messi in piedi dalle aziende per i loro stessi lavoratori. L’apprendimento passa dalla nozione all’azione, la persona mette subito in pratica ciò che ha studiato e lo mantiene più facilmente in memoria. Questo perché si rilassa con quiz, giochi a premi e livelli da sbloccare.

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Maggiore motivazione per una vita sana

Anche fitness e salute possono beneficiare dell’inserimento della gamification. Le app di monitoraggio dei sintomi, dei farmaci presi, del movimento svolto, delle calorie ingerite, diventano veri e propri giochi. Così anche un’attività poco piacevole viene effettuata con maggior leggerezza e legata a un senso di appagamento e motivazione. Se il fitness tracker appare come un videogioco in cui sbloccare livelli, fare un’altra sessione di allenamento darà un immediato boost all’autostima di chi “gioca”. Un metodo molto interessante per aiutare chi ha bisogno di motivazione per prendersi cura di sé. In alcuni reparti ospedalieri e luoghi come i centri di riabilitazione, le case di cura e le case di riposo, il gioco è inserito in maniera strategica per convincere i pazienti a svolgere delle attività utili per il loro benessere.