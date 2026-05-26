Elezioni amministrative nell’Ennese, tutti i sindaci eletti

Enna sceglie Vladimiro Crisafulli con una vittoria schiacciante
Gli elettori del capoluogo affidano la guida della città a Vladimiro Crisafulli. Il neo sindaco conquista la fascia tricolore sbaragliando la concorrenza con un perentorio 64,11% pari a quasi diecimila preferenze. Il principale sfidante Ezio Massimo De Rose si ferma al 32,23% mentre Filippo Fiammetta raccoglie un marginale 3,66%. La coalizione vincente poggia le sue fondamenta sui numeri imponenti della lista Enna Democratica che da sola intercetta il 27,03% dei consensi. Ottimo anche il risultato di Democratici e Progressisti con l’11,61% e di Sinistra Democratica al 9,14%. Sul fronte opposto la lista Noi Moderati fa registrare il dato migliore per l’area di De Rose con quasi il 15% dei voti.
Plebiscito per Marchese ad Agira
I cittadini di Agira premiano la continuità e consegnano una vittoria larghissima a Francesco Marchese. Il candidato supera il 74% delle preferenze lasciando a Filippo Grassia poco meno del 26%. Il successo elettorale trova un riscontro diretto nelle urne anche per la lista La Storia Continua che ottiene il 74,71% confermando un solido legame tra il progetto politico e la comunità locale. La lista avversaria Agira Futura si allinea perfettamente al dato del proprio candidato.
Centuripe premia il candidato unico La Spina
Nessuna sorpresa e molta concretezza a Centuripe dove Salvatore La Spina affrontava una corsa in solitaria. La comunità supera abbondantemente lo scoglio del quorum richiesto per la validità delle elezioni garantendo al sindaco uscente il 100% dei consensi validi con oltre tremila voti. La lista collegata Centuripe nel Cuore raccoglie un successo totale dimostrando un forte livello di partecipazione democratica nonostante l’assenza di avversari diretti.
Cutrona conquista la guida di Valguarnera Caropepe
La sfida a tre di Valguarnera Caropepe si risolve con la vittoria di Carmelina Cutrona. La nuova prima cittadina ottiene la maggioranza assoluta con il 50,26% dei voti. Angelo Bruno si attesta in seconda posizione con il 38,30% mentre Giuseppe Interlicchia chiude la competizione all’11,44%. La lista Carmen Cutrona Sindaco fa da traino fondamentale arrivando al 52,43% staccando di dodici punti la compagine avversaria Con Angelo Bruno Sindaco.
Nicosia, Gemmellaro la spunta in un testa a testa
Le urne restituiscono un quadro avvincente a Nicosia con una sfida combattuta fino all’ultima scheda. Francesca Gemmellaro conquista il municipio con il 48,98% dei voti superando di misura Francesco Spedale che si ferma al 45,07%. Giovanni La Ganga Ciciritto resta distante dalla contesa principale con un modesto 5,95%. La civica Nicosia Comune Crediamoci Insieme risulta decisiva per la vittoria finale raccogliendo quasi il 50% delle preferenze e superando la lista sfidante Nicosia e Villadoro nel Cuore.
Vittoria netta per Di Gloria a Pietraperzia
Il comune di Pietraperzia affida il proprio futuro a Calogero Di Gloria grazie a una solida affermazione elettorale. Il neo eletto raccoglie il 57,12% dei consensi staccando nettamente Silvia Romano ferma al 33,97% e Angelica Zarba all’8,91%. La lista Insieme per Pietraperzia conferma la bontà del progetto politico superando la soglia del 58% e garantendo al sindaco una robusta maggioranza consiliare per governare la città. L’ora del Cambiamento principale schieramento di opposizione si assesta oltre il 33%.