Confartigianato Enna si congratula con il neo eletto Sindaco Vladimiro Crisafulli

L’Associazione Confartigianato Imprese Enna esprime le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Senatore Vladimiro Crisafulli, recentemente eletto alla carica di Sindaco della città.

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Esperienza istituzionale per il rilancio cittadino

Secondo l’associazione di categoria, il voto dei cittadini ha affidato la guida di Enna a una figura dotata di notevole esperienza politica e istituzionale. Confartigianato si dice certa che il nuovo primo cittadino saprà mettere le proprie competenze al servizio di una comunità in attesa di risposte concrete, di una visione strategica chiara e di un rilancio economico e sociale ormai indispensabile.

Il tessuto produttivo locale, composto principalmente da micro e piccole imprese e dal settore dell’artigianato, viene definito il cuore pulsante dell’economia cittadina. In un contesto segnato dalle sfide poste dalla transizione digitale, dalla ricerca della sostenibilità e dalla necessità di valorizzare le eccellenze del territorio, il ruolo dell’amministrazione comunale è ritenuto fondamentale per creare le condizioni ideali affinché le imprese possano resistere, innovare e crescere.

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La volontà di collaborare per lo sviluppo economico

«Porgiamo al Senatore Crisafulli i nostri più sinceri auguri per questa importante e delicata sfida» dichiarano i vertici di Confartigianato Imprese Enna. L’associazione si dice pronta fin da subito a instaurare un dialogo aperto, franco e basato sulla sinergia. L’obiettivo dichiarato è quello di collaborare attivamente per snellire l’apparato burocratico, migliorare la vivibilità e la rete infrastrutturale della città, riportando così l’impresa diffusa al centro dell’agenda politica locale.

Confartigianato Enna conferma la propria disponibilità a partecipare ai tavoli di concertazione, convinta che un’alleanza solida tra le istituzioni e il mondo produttivo rappresenti la chiave per contrastare il fenomeno dello spopolamento, attrarre nuovi investimenti e offrire prospettive lavorative concrete ai giovani del territorio ennese.