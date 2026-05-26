Confartigianato Enna si congratula con il neo eletto Sindaco Vladimiro Crisafulli

L’Associazione Confartigianato Imprese Enna esprime le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro al Senatore Vladimiro Crisafulli, recentemente eletto alla carica di Sindaco della città.
Esperienza istituzionale per il rilancio cittadino
Secondo l’associazione di categoria, il voto dei cittadini ha affidato la guida di Enna a una figura dotata di notevole esperienza politica e istituzionale. Confartigianato si dice certa che il nuovo primo cittadino saprà mettere le proprie competenze al servizio di una comunità in attesa di risposte concrete, di una visione strategica chiara e di un rilancio economico e sociale ormai indispensabile.
Il tessuto produttivo locale, composto principalmente da micro e piccole imprese e dal settore dell’artigianato, viene definito il cuore pulsante dell’economia cittadina. In un contesto segnato dalle sfide poste dalla transizione digitale, dalla ricerca della sostenibilità e dalla necessità di valorizzare le eccellenze del territorio, il ruolo dell’amministrazione comunale è ritenuto fondamentale per creare le condizioni ideali affinché le imprese possano resistere, innovare e crescere.
La volontà di collaborare per lo sviluppo economico
«Porgiamo al Senatore Crisafulli i nostri più sinceri auguri per questa importante e delicata sfida» dichiarano i vertici di Confartigianato Imprese Enna. L’associazione si dice pronta fin da subito a instaurare un dialogo aperto, franco e basato sulla sinergia. L’obiettivo dichiarato è quello di collaborare attivamente per snellire l’apparato burocratico, migliorare la vivibilità e la rete infrastrutturale della città, riportando così l’impresa diffusa al centro dell’agenda politica locale.
Confartigianato Enna conferma la propria disponibilità a partecipare ai tavoli di concertazione, convinta che un’alleanza solida tra le istituzioni e il mondo produttivo rappresenti la chiave per contrastare il fenomeno dello spopolamento, attrarre nuovi investimenti e offrire prospettive lavorative concrete ai giovani del territorio ennese.