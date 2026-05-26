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Banda ultra larga e i disagi per la viabilità ridotta. Open Fiber risponde al Libero Consorzio

Pubblicato il 26 Maggio 2026 da Letto da 685 utenti
       

Gli interventi per la banda ultra larga sono ripresi ieri sulle provinciali 1 e 51

I cantieri per il ripristino del manto stradale sulle strade provinciali 1 e 51 sono ufficialmente ripartiti ieri, lunedì 25 maggio. Il riavvio delle operazioni giunge dopo la formale diffida inviata dal Libero Consorzio, che aveva chiesto con fermezza la sistemazione immediata della viabilità e la messa in sicurezza delle due importanti arterie stradali, compromesse dai precedenti scavi. Gli interventi, avviati già nelle scorse settimane, rientrano nel Piano Italia a 1 Giga, il grande progetto di sviluppo digitale del territorio interamente finanziato con i fondi del PNRR.

Le scuse della società ai residenti e la vigilanza sui cantieri

Con questi ultimi lavori la società punta a completare in modo definitivo la posa della rete ultraveloce in questa area. Consapevole dei forti disagi che gli automobilisti e i residenti hanno dovuto affrontare di recente, Open Fiber ha voluto fare chiarezza con una nota ufficiale. L’azienda ha espresso rammarico per la situazione, scusandosi formalmente con la cittadinanza per i disagi patiti negli ultimi giorni. Al tempo stesso, i vertici societari hanno assicurato che non ci saranno sconti sul fronte della qualità del lavoro, confermando che l’azienda «continuerà a vigilare sul pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza da parte delle ditte incaricate» per garantire la massima tranquillità a chi percorre ogni giorno quelle strade.


La nota ufficiale di Open Fiber
Open Fiber informa che lunedì 25 maggio riprenderanno i lavori – avviati nelle scorse settimane – sui tratti di Strade Provinciali interessati dal Piano Italia a 1 Giga, intervento finanziato dal PNRR. Con questi ultimi cantieri, l’operazione finalizzata allo sviluppo digitale del territorio sarà completata. Open Fiber – che intende scusarsi con la cittadinanza per il disagio patito negli ultimi giorni – continuerà a vigilare sul pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza da parte delle ditte incaricate.
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