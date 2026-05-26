Banda ultra larga e i disagi per la viabilità ridotta. Open Fiber risponde al Libero Consorzio

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Gli interventi per la banda ultra larga sono ripresi ieri sulle provinciali 1 e 51

I cantieri per il ripristino del manto stradale sulle strade provinciali 1 e 51 sono ufficialmente ripartiti ieri, lunedì 25 maggio. Il riavvio delle operazioni giunge dopo la formale diffida inviata dal Libero Consorzio, che aveva chiesto con fermezza la sistemazione immediata della viabilità e la messa in sicurezza delle due importanti arterie stradali, compromesse dai precedenti scavi. Gli interventi, avviati già nelle scorse settimane, rientrano nel Piano Italia a 1 Giga, il grande progetto di sviluppo digitale del territorio interamente finanziato con i fondi del PNRR.

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Le scuse della società ai residenti e la vigilanza sui cantieri

Con questi ultimi lavori la società punta a completare in modo definitivo la posa della rete ultraveloce in questa area. Consapevole dei forti disagi che gli automobilisti e i residenti hanno dovuto affrontare di recente, Open Fiber ha voluto fare chiarezza con una nota ufficiale. L’azienda ha espresso rammarico per la situazione, scusandosi formalmente con la cittadinanza per i disagi patiti negli ultimi giorni. Al tempo stesso, i vertici societari hanno assicurato che non ci saranno sconti sul fronte della qualità del lavoro, confermando che l’azienda «continuerà a vigilare sul pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza da parte delle ditte incaricate» per garantire la massima tranquillità a chi percorre ogni giorno quelle strade.