Piazza Armerina: come cambia la viabilità per le processioni del 26 e 31 maggio

Nuove modifiche alla viabilità a Piazza Armerina in vista dei prossimi appuntamenti religiosi che interesseranno la città. Per consentire il passaggio in sicurezza della processione dedicata alla reliquia di “San Carlo Acutis”, il Comando della Polizia Locale ha disposto per martedì 26 maggio l’istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, dalle ore 8:00 alle ore 21:00. Il provvedimento, regolato dall’ordinanza n. 52, riguarderà in particolare via Scarpello e una porzione di Piazza Regione Siciliana.

Pochi giorni dopo, domenica 31 maggio, scatteranno ulteriori restrizioni in occasione della solenne processione per il rientro dell’immagine di “Maria SS. in Piazza Vecchia” all’omonimo Santuario. Come stabilito dall’ordinanza n. 50, dalle ore 17:00 alle ore 24:00 sarà vietato transitare e parcheggiare (con rimozione coatta) in un percorso più ampio che comprende via Monte, via e piazza Crocifisso, largo San Martino, via Gesù e Maria, via Santoro, via Campagna San Martino, via Costa Vallone di Riso e la strada provinciale 15. In entrambe le occasioni, gli agenti della Polizia Locale pattuglieranno le aree e potranno istituire ulteriori divieti o sensi unici temporanei per garantire l’incolumità pubblica.