Fiera di Maggio a Piazza Armerina, la mappa dei divieti e le strade chiuse

La città di Piazza Armerina si prepara ad accogliere la tradizionale Fiera di Maggio. L’evento animerà il centro urbano nei giorni trenta e trentuno maggio, per concludersi il primo giugno. Per garantire lo svolgimento sereno della manifestazione e tutelare l’incolumità dei visitatori, l’amministrazione vara una vera e propria rivoluzione della viabilità locale. I cittadini potranno passeggiare liberamente tra le bancarelle, grazie a un piano del traffico studiato appositamente per limitare i disagi e favorire la mobilità pedonale. La Polizia Locale coordina le operazioni sul campo e assicura il rispetto rigoroso delle nuove regole.

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Le strade vietate e le rimozioni forzate

Il cuore pulsante della viabilità subisce modifiche importanti a partire dalle ore otto del trenta maggio fino alle ore venti del primo giugno. In questa fascia temporale entra in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito assoluto in diverse arterie principali. Le automobili non potranno circolare in via G. Lo Giudice, via Intorcetta, via R. Roccella, Piazza Boris Giuliano, via Monsignor Palermo e via Chiarandà. Lo stop al traffico riguarda anche via Filippo Guccio, via G. Roccella, via Caltanissetta, un tratto di Piazza Senatore Marescalchi e una porzione di Piazza Falcone-Borsellino. I trasgressori rischiano la rimozione immediata del veicolo.

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Nuovi sensi di marcia per ridurre i disagi

Per fluidificare la circolazione nelle zone limitrofe all’area mercatale, il comando dei vigili introduce specifiche inversioni di marcia. Gli automobilisti troveranno il senso unico in via Vittorio Emanuele Orlando, nel tratto compreso tra via F. Guccio e via Monsignor La Vaccara. Attenzione massima richiesta in via Chiarandà, che presenta una duplice modifica. Questa strada diventa a doppio senso di circolazione tra Piazza Falcone-Borsellino e via Monsignor Palermo, mentre si trasforma a senso unico dall’incrocio con via Monsignor Palermo fino a Piazza Boris Giuliano. Cartelli e transenne indicheranno chiaramente i nuovi percorsi.

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Cambiano i percorsi degli autobus e i posteggi taxi

L’impatto della kermesse coinvolge anche il trasporto pubblico cittadino e i servizi di piazza. La linea dell’autobus urbano proveniente da via Generale Muscarà devia il proprio tragitto abituale. I mezzi pesanti attraverseranno Piazza Generale Cascino, via Dottor Salvatore La Malfa e via Mazzini, saltando le fermate di Piazza Falcone-Borsellino e via Chiarandà. Chi ha bisogno di un taxi troverà il posteggio momentaneamente spostato in Piazza Senatore Marescalchi, precisamente nell’area delimitata dalle strisce blu. Gli agenti della Polizia Locale restano a disposizione per eventuali e ulteriori modifiche temporanee e presidieranno i varchi principali.