Elezioni amministrative nell’Ennese: i dati definitivi dell’affluenza alle ore 23

Si sono chiusi alle 23 di ieri, domenica 24 maggio, i seggi per la prima giornata delle elezioni amministrative in sei comuni della provincia di Enna. Il dato definitivo sull’affluenza si attesta al 39,24% registrando una generale flessione rispetto alle precedenti consultazioni. Su un totale di 81.264 aventi diritto si sono recati alle urne 31.891 elettori.
Enna e Nicosia guidano la partecipazione
Il capoluogo si conferma il centro con la maggiore partecipazione al voto. A Enna ha votato il 49,31% degli elettori pari a 12.701 votanti, un dato comunque in calo del 2,64% rispetto al passato. Nicosia in controtendenza rappresenta l’unica nota positiva della giornata. Qui l’affluenza raggiunge il 43,90% segnando un lievissimo ma significativo incremento dello 0,11%.
Le percentuali negli altri comuni al voto
Negli altri centri della provincia i numeri appaiono decisamente più tiepidi. Centuripe si ferma al 36,63% con un calo evidente di oltre tre punti percentuali. Seguono Agira al 30,94% e Pietraperzia al 30,17%. Fanalino di coda risulta Valguarnera Caropepe dove non si va oltre il 29,43% degli aventi diritto, un dato che ricalca quasi fedelmente quello delle amministrative precedenti.
Tabella riassuntiva dei dati provinciali
|Comune
|Amministrative 2026
24 maggio 2026, 23:00
|Amministrative Precedenti
|Elettori
|Votanti
|%
|%
|differenza %
|Agira
|11.339
|3.508
|30,94%
|34,34%
|-3,41%
|Centuripe
|7.137
|2.614
|36,63%
|39,84%
|-3,22%
|Enna
|25.755
|12.701
|49,31%
|51,96%
|-2,64%
|Nicosia
|14.469
|6.352
|43,90%
|43,79%
|+0,11%
|Pietraperzia
|10.199
|3.077
|30,17%
|31,27%
|-1,10%
|Valguarnera Caropepe
|12.365
|3.639
|29,43%
|29,44%
|-0,01%
|Totale
|81.264
|31.891
|39,24%
|–
|–