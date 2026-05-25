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Elezioni amministrative nell’Ennese: i dati definitivi dell’affluenza alle ore 23

Pubblicato il 25 Maggio 2026 da Letto da 869 utenti
       

Si sono chiusi alle 23 di ieri, domenica 24 maggio, i seggi per la prima giornata delle elezioni amministrative in sei comuni della provincia di Enna. Il dato definitivo sull’affluenza si attesta al 39,24% registrando una generale flessione rispetto alle precedenti consultazioni. Su un totale di 81.264 aventi diritto si sono recati alle urne 31.891 elettori.

Enna e Nicosia guidano la partecipazione

Il capoluogo si conferma il centro con la maggiore partecipazione al voto. A Enna ha votato il 49,31% degli elettori pari a 12.701 votanti, un dato comunque in calo del 2,64% rispetto al passato. Nicosia in controtendenza rappresenta l’unica nota positiva della giornata. Qui l’affluenza raggiunge il 43,90% segnando un lievissimo ma significativo incremento dello 0,11%.

Le percentuali negli altri comuni al voto

Negli altri centri della provincia i numeri appaiono decisamente più tiepidi. Centuripe si ferma al 36,63% con un calo evidente di oltre tre punti percentuali. Seguono Agira al 30,94% e Pietraperzia al 30,17%. Fanalino di coda risulta Valguarnera Caropepe dove non si va oltre il 29,43% degli aventi diritto, un dato che ricalca quasi fedelmente quello delle amministrative precedenti.

Tabella riassuntiva dei dati provinciali

 
Comune Amministrative 2026
24 maggio 2026, 23:00		 Amministrative Precedenti
Elettori Votanti % % differenza %
Agira 11.339 3.508 30,94% 34,34% -3,41%
Centuripe 7.137 2.614 36,63% 39,84% -3,22%
Enna 25.755 12.701 49,31% 51,96% -2,64%
Nicosia 14.469 6.352 43,90% 43,79% +0,11%
Pietraperzia 10.199 3.077 30,17% 31,27% -1,10%
Valguarnera Caropepe 12.365 3.639 29,43% 29,44% -0,01%
Totale 81.264 31.891 39,24%
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