Aidone, verso il recupero del Castello di Pietragliata: sopralluogo del sindaco Raccuglia con Soprintendenza e proprietari

Il primo cittadino: “Un passo avanti per la valorizzazione del nostro simbolo”. L’ipotesi progettuale sarà presentata in un convegno, ma per ora resta confermato il divieto di accesso per motivi di sicurezza.

“Un passo avanti per il Castello di Pietragliata”. Con queste parole il sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia, annuncia l’esito di un importante sopralluogo effettuato presso lo storico sito del territorio. Un incontro che segna un punto di svolta nel percorso di recupero della struttura, da tempo in cerca di un rilancio.

Al sopralluogo, oltre al primo cittadino, hanno preso parte gli eredi della proprietà, rappresentati da Beatrice Vanni d’Archirafi e dall’architetto Giuseppina Leone, insieme ai vertici della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Enna, guidati dal Soprintendente, l’architetto Angelo Di Franco. Presenti anche il funzionario Angelo Varisano, l’ingegnere Giovanni Marino e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Aidone, l’assessore Mirabella, che ha affiancato il sindaco nelle diverse fasi del complesso iter amministrativo.

L’obiettivo dell’incontro è porre le basi per una sinergia tra pubblico e privato. “La disponibilità dimostrata dai proprietari – ha spiegato Annamaria Raccuglia – ci consente oggi di guardare con fiducia alla definizione di un progetto condiviso con la Soprintendenza. È il primo vero passo verso il recupero e la valorizzazione di un luogo che rappresenta un simbolo identitario per tutta la nostra comunità”.

I dettagli del piano di recupero non tarderanno ad arrivare: l’ipotesi progettuale sarà infatti illustrata alla cittadinanza nel corso di un apposito convegno che verrà organizzato prossimamente. Nel frattempo, però, l’amministrazione raccomanda la massima prudenza. Il sindaco ha infatti ricordato che, a tutela della pubblica incolumità, “permane il divieto di accesso ai locali del Castello fino alla completa realizzazione degli interventi necessari a garantirne la sicurezza”.