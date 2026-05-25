Aidone, finanziata la manutenzione straordinaria del Palazzo di Città: in arrivo oltre 227mila euro

Arrivano buone notizie per il Comune di Aidone sul fronte dei lavori pubblici. L’Assessorato Regionale alle Infrastrutture ha infatti finanziato un importante intervento di manutenzione straordinaria destinato al Palazzo di Città, per un importo complessivo di 227.059,41 euro. A darne comunicazione, esprimendo “grande soddisfazione”, è il sindaco Annamaria Raccuglia. I fondi si sono resi necessari per far fronte a una situazione d’emergenza: l’edificio comunale è stato infatti interessato da una significativa infiltrazione d’acqua. Una criticità che richiedeva un’azione tempestiva per mettere in sicurezza e ripristinare la piena funzionalità della struttura.

“Si tratta di un’opera necessaria e urgente – ha sottolineato il primo cittadino –. Questo finanziamento rappresenta un risultato importante per la nostra comunità e ci consentirà di intervenire concretamente su un immobile che è il simbolo della vita istituzionale del nostro paese”. A margine dell’annuncio, il sindaco Raccuglia ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare all’onorevole Luisa Lantieri “per la sensibilità, la vicinanza e l’attenzione dimostrate ancora una volta nei confronti del nostro territorio”.