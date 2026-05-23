Strage di Capaci trentaquattro anni dopo, memoria e azioni concrete

Trentaquattro anni ci separano da quel tragico 23 maggio 1992. L’Italia ricorda il sacrificio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. I dirigenti di Cisal Sicilia, Giuseppe Badagliacca, Nicolò Scaglione e Gianluca Colombino, sottolineano come i recenti fatti di cronaca dimostrino l’attuale radicamento della mafia nel territorio. Il sindacato chiede una alleanza rinnovata e forte tra magistratura, forze dell’ordine, istituzioni e società civile per sconfiggere definitivamente le organizzazioni criminali.

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L’impegno europeo contro la criminalità transnazionale

La lotta alla criminalità organizzata supera i confini nazionali e richiede una risposta globale. L’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Giuseppe Antoci, presidente della commissione politica Dmed, interviene da Bruxelles per ribadire questo concetto essenziale. Le mafie sfruttano le reti transnazionali, i flussi finanziari internazionali e i vuoti legislativi dei vari Paesi. Antoci annuncia il proprio impegno per inserire il reato associativo nella nuova direttiva sul crimine transnazionale, un documento atteso per il mese di ottobre del 2026. L’Europa ha il dovere di agire come moltiplicatore di legalità e giustizia.

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Le iniziative della regione per i giovani siciliani

Le istituzioni locali puntano sulla prevenzione e sul recupero sociale dei soggetti a rischio. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, durante un incontro al Museo del Presente a Palazzo Jung di Palermo, illustra due misure concrete appena attuate. L’amministrazione stanzia tre milioni di euro per il programma «Liberi di scegliere», un progetto dedicato ai figli di mafiosi o a persone inserite in contesti criminali. La giunta attiva inoltre un bonus palestre destinato ai ragazzi delle fasce meno abbienti, un’iniziativa che offre allo sport il ruolo di alternativa concreta alla strada.

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Fondi alle scuole per i percorsi di legalità

L’educazione alla legalità parte dai banchi di scuola grazie a nuovi fondi specifici. L’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano annuncia una circolare operativa che mette a disposizione degli istituti siciliani 400 mila euro. I progetti scolastici includono laboratori formativi con magistrati, forze dell’ordine e associazioni antimafia, oltre a una visita didattica al Museo del Presente. Ogni scuola può presentare una sola proposta per ottenere un finanziamento massimo di settemila euro entro la scadenza del 31 luglio 2026. L’assessorato valuta intanto un ulteriore avviso pubblico per finanziare le visite alla casa museo del giudice beato Rosario Livatino.