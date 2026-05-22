Piazza Armerina celebra la Notte Europea dei Musei: musica e arte alla Villa del Casale e a Palazzo Trigona. Al teatro le musiche di Morricone

Piazza Armerina, 22 maggio 2026 – Una serata speciale all’insegna della grande musica e del patrimonio storico più prezioso dell’Isola. Sabato 23 maggio Piazza Armerina accoglie la Notte Europea dei Musei con un programma che unisce l’archeologia a performance musicali dal vivo di grande spessore. L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale in sinergia con la Regione Siciliana e il Comune di Piazza Armerina, permetterà a cittadini e turisti di accedere ai due siti monumentali più celebri della città dalle 19:30 alle 23:00 al prezzo simbolico di un euro.
Paolo Russo in concerto alla Villa Romana del Casale
La suggestiva cornice della Villa Romana del Casale, celebre in tutto il mondo per i suoi splendidi mosaici tardo-imperiali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, farà da sfondo al concerto del musicista Paolo Russo.
L’artista proporrà un viaggio sonoro intimo ed evocativo per pianoforte e voce. La sua esibizione intreccerà la procedura della tradizione siciliana con le calde e improvvisate sonorità del folk-jazz, regalando ai visitatori un’esperienza sensoriale unica dove le note si fonderanno con l’antica bellezza delle dimore romane.
Jazz e canzone d’autore a Palazzo Trigona con Francesco Pantusa
Il cuore del centro storico cittadino vibrerà invece grazie alle melodie ospitate a Palazzo Trigona. La magnifica residenza settecentesca ospiterà lo spettacolo intitolato “Francesco Pantusa Song Book”.
Si tratta di un raffinato percorso musicale che spazia tra il jazz, la bossa nova e la canzone d’autore. Sul palco salirà un quartetto di eccezionali musicisti locali composto da Francesco Pantusa, Gaetano Rubulotta, Salvo Pagnotta e Michele Territo. L’evento rappresenta una straordinaria occasione per riscoprire le sale del palazzo nobiliare sotto una luce nuova, accompagnati da un repertorio acustico di grande eleganza.
Anteprima Barock Festival: “Morricone & Friends” all’Atrio della Biblioteca Comunale
La ricca offerta culturale della giornata si apre in realtà già alle ore 19:00 con un prestigioso appuntamento musicale all’aperto. L’Atrio della Biblioteca Comunale ospiterà infatti l’anteprima del “Barock Festival 2026”, organizzato all’interno della rassegna “Naxos in Musica”. Il concerto, intitolato “Morricone & Friends”, proporrà un viaggio emozionante tra le leggendarie colonne sonore del maestro Ennio Morricone e altri capolavori senza tempo della storia del cinema e della musica internazionale. Ad interpretare queste immortali melodie saranno due solisti di rilievo internazionale: il sassofonista Gaetano Di Bacco e la pianista Cana Gurmen. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana e dal Comune, regalerà al pubblico una performance suggestiva e di grandissima intensità.
Un’occasione imperdibile per vivere la cultura
La Notte Europea dei Musei, arricchita da questi straordinari eventi musicali collaterali, si conferma un appuntamento imperdibile per la comunità di Piazza Armerina e per i turisti. L’eccezionale tariffa d’ingresso di un solo euro per i musei rimuove ogni barriera d’accesso, invitando l’intera cittadinanza a riappropriarsi dei propri spazi di bellezza, storia e condivisione.