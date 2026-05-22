Piazza Armerina celebra la Notte Europea dei Musei: musica e arte alla Villa del Casale e a Palazzo Trigona. Al teatro le musiche di Morricone

Piazza Armerina, 22 maggio 2026 – Una serata speciale all’insegna della grande musica e del patrimonio storico più prezioso dell’Isola. Sabato 23 maggio Piazza Armerina accoglie la Notte Europea dei Musei con un programma che unisce l’archeologia a performance musicali dal vivo di grande spessore. L’iniziativa, promossa dal Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale in sinergia con la Regione Siciliana e il Comune di Piazza Armerina, permetterà a cittadini e turisti di accedere ai due siti monumentali più celebri della città dalle 19:30 alle 23:00 al prezzo simbolico di un euro.

<br />

Paolo Russo in concerto alla Villa Romana del Casale

La suggestiva cornice della Villa Romana del Casale, celebre in tutto il mondo per i suoi splendidi mosaici tardo-imperiali dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, farà da sfondo al concerto del musicista Paolo Russo.

L’artista proporrà un viaggio sonoro intimo ed evocativo per pianoforte e voce. La sua esibizione intreccerà la procedura della tradizione siciliana con le calde e improvvisate sonorità del folk-jazz, regalando ai visitatori un’esperienza sensoriale unica dove le note si fonderanno con l’antica bellezza delle dimore romane.

<br />

Jazz e canzone d’autore a Palazzo Trigona con Francesco Pantusa

Il cuore del centro storico cittadino vibrerà invece grazie alle melodie ospitate a Palazzo Trigona. La magnifica residenza settecentesca ospiterà lo spettacolo intitolato “Francesco Pantusa Song Book”.

Si tratta di un raffinato percorso musicale che spazia tra il jazz, la bossa nova e la canzone d’autore. Sul palco salirà un quartetto di eccezionali musicisti locali composto da Francesco Pantusa, Gaetano Rubulotta, Salvo Pagnotta e Michele Territo. L’evento rappresenta una straordinaria occasione per riscoprire le sale del palazzo nobiliare sotto una luce nuova, accompagnati da un repertorio acustico di grande eleganza.

<br />

Anteprima Barock Festival: “Morricone & Friends” all’Atrio della Biblioteca Comunale

La ricca offerta culturale della giornata si apre in realtà già alle ore 19:00 con un prestigioso appuntamento musicale all’aperto. L’Atrio della Biblioteca Comunale ospiterà infatti l’anteprima del “Barock Festival 2026”, organizzato all’interno della rassegna “Naxos in Musica”. Il concerto, intitolato “Morricone & Friends”, proporrà un viaggio emozionante tra le leggendarie colonne sonore del maestro Ennio Morricone e altri capolavori senza tempo della storia del cinema e della musica internazionale. Ad interpretare queste immortali melodie saranno due solisti di rilievo internazionale: il sassofonista Gaetano Di Bacco e la pianista Cana Gurmen. L’evento, patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Siciliana e dal Comune, regalerà al pubblico una performance suggestiva e di grandissima intensità.

<br />

Un’occasione imperdibile per vivere la cultura

La Notte Europea dei Musei, arricchita da questi straordinari eventi musicali collaterali, si conferma un appuntamento imperdibile per la comunità di Piazza Armerina e per i turisti. L’eccezionale tariffa d’ingresso di un solo euro per i musei rimuove ogni barriera d’accesso, invitando l’intera cittadinanza a riappropriarsi dei propri spazi di bellezza, storia e condivisione.