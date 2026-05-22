Piazza Armerina celebra il bronzo mondiale di Simone Abati nella pesistica

Piazza Armerina, 22 maggio 2026 – Un’accoglienza speciale nell’aula consiliare di Piazza Armerina per celebrare un traguardo di rilievo internazionale. Il sindaco Nino Cammarata e l’assessore allo Sport Debora Zanerolli hanno ricevuto in municipio il giovane pesista Simone Abati, fresco vincitore della medaglia di bronzo ai Campionati mondiali junior di pesistica. L’amministrazione comunale ha voluto omaggiare l’atleta con una targa di riconoscimento per sancire il legame profondo tra la comunità locale e i suoi talenti sportivi.

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Le parole del sindaco Nino Cammarata

L’incontro è stato l’occasione per esprimere la gratitudine della città a un giovane che ha saputo portare il nome di Piazza Armerina sul podio iridato. Il sindaco Nino Cammarata ha espresso viva soddisfazione per questa impresa: «Oggi ho avuto l’onore e il piacere, insieme all’Assessore allo Sport Debora Zanerolli, di accogliere il nostro concittadino Simone Abati, protagonista di uno straordinario risultato sportivo con la conquista della medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali Junior di Pesistica».

Cammarata ha poi aggiunto come il successo sportivo rappresenti un valore condiviso da tutta la cittadinanza: «È stato un momento di grande orgoglio per tutta la nostra comunità, che abbiamo voluto celebrare con la consegna di una targa di riconoscimento accanto alle sue prestigiose medaglie».

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Il sogno olimpico all’orizzonte

La cerimonia di consegna ha sancito non solo il traguardo appena raggiunto ma anche l’avvio di una nuova fase di preparazione per le sfide future. La pesistica azzurra trova in Abati una promessa di grande valore, capace di coniugare doti naturali e una ferrea disciplina quotidiana.

Il primo cittadino ha concluso il suo saluto con un caloroso auspicio per la carriera del giovane atleta: «A Simone rivolgiamo i più sinceri complimenti e l’augurio di proseguire con determinazione, sacrificio e passione il suo cammino sportivo verso traguardi sempre più importanti, con il sogno delle Olimpiadi all’orizzonte».