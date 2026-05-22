Fibra ottica, il Libero Consorzio diffida Open Fiber: “Le strade provinciali 1 e 51 vanno ripristinate”

Il Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) ha inviato una formale diffida alla società Open Fiber, intimando il ripristino immediato e a regola d’arte del manto stradale lungo due importanti arterie provinciali, la SP 1 e la SP 51 (in zona San Calogero), interessate dai lavori di interramento della fibra ottica.

La diffida porta la firma del dirigente del III Settore dell’ente, l’ingegnere Daniela Lumera.

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Le criticità riscontrate

Nel documento di diffida vengono evidenziate gravi anomalie nell’esecuzione dei lavori di ripristino:

S.P. 1: I lavori di ripristino del piano viario, attualmente ancora in corso, non sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte. Non è garantita la planarità della strada, un problema reso ancora più pericoloso dall’andamento particolarmente tortuoso del tracciato degli scavi.

I lavori di ripristino del piano viario, attualmente ancora in corso, non sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte. Non è garantita la planarità della strada, un problema reso ancora più pericoloso dall’andamento particolarmente tortuoso del tracciato degli scavi. S.P. 51: La situazione in questo tratto è definita “ancora più critica”. La strada non è stata ancora ripristinata e presenta un pericoloso dislivello in corrispondenza dello scavo, che al momento è stato semplicemente colmato con del cemento, rendendo il transito dei veicoli non sicuro.

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La dura reazione dell’Amministrazione

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il consigliere delegato Salvatore Cappa:

“È una situazione che di certo non possiamo accettare. Nonostante le precedenti interlocuzioni e diffide, la ditta al momento continua a fare orecchie da mercante. Parliamo di due arterie stradali di fondamentale importanza per il collegamento con il capoluogo, particolarmente trafficate, e non possiamo consentire che venga messa a rischio la sicurezza degli automobilisti.”

Cappa ha inoltre ricordato che la SP 51 era stata completamente rifatta e riaperta al transito meno di un anno fa, rendendo ancora più inaccettabile lo stato di degrado in cui versa oggi a causa dei lavori di scavo.

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Le richieste e la scadenza dei due giorni

Il Libero Consorzio ha posto condizioni e scadenze precise a Open Fiber:

Entro due giorni dal ricevimento della diffida, la ditta dovrà completare i lavori sulla S.P. 51 procedendo alla posa in opera del conglomerato bituminoso (asfalto), così come previsto dal disciplinare sottoscritto. Rendere perfettamente planare e sicuro il ripristino della pavimentazione stradale lungo la S.P. 1.

In caso di inadempienza, l’Amministrazione ha già annunciato che riterrà Open Fiber direttamente responsabile di qualunque danno a cose o persone che dovesse verificarsi lungo le due tratte provinciali.