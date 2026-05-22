Fibra ottica, il Libero Consorzio diffida Open Fiber: “Le strade provinciali 1 e 51 vanno ripristinate”

Il Libero Consorzio Comunale (ex Provincia) ha inviato una formale diffida alla società Open Fiber, intimando il ripristino immediato e a regola d’arte del manto stradale lungo due importanti arterie provinciali, la SP 1 e la SP 51 (in zona San Calogero), interessate dai lavori di interramento della fibra ottica.
La diffida porta la firma del dirigente del III Settore dell’ente, l’ingegnere Daniela Lumera.
Le criticità riscontrate
Nel documento di diffida vengono evidenziate gravi anomalie nell’esecuzione dei lavori di ripristino:
- S.P. 1: I lavori di ripristino del piano viario, attualmente ancora in corso, non sono stati eseguiti a perfetta regola d’arte. Non è garantita la planarità della strada, un problema reso ancora più pericoloso dall’andamento particolarmente tortuoso del tracciato degli scavi.
- S.P. 51: La situazione in questo tratto è definita “ancora più critica”. La strada non è stata ancora ripristinata e presenta un pericoloso dislivello in corrispondenza dello scavo, che al momento è stato semplicemente colmato con del cemento, rendendo il transito dei veicoli non sicuro.
La dura reazione dell’Amministrazione
Sulla vicenda è intervenuto con fermezza il consigliere delegato Salvatore Cappa:
“È una situazione che di certo non possiamo accettare. Nonostante le precedenti interlocuzioni e diffide, la ditta al momento continua a fare orecchie da mercante. Parliamo di due arterie stradali di fondamentale importanza per il collegamento con il capoluogo, particolarmente trafficate, e non possiamo consentire che venga messa a rischio la sicurezza degli automobilisti.”
Cappa ha inoltre ricordato che la SP 51 era stata completamente rifatta e riaperta al transito meno di un anno fa, rendendo ancora più inaccettabile lo stato di degrado in cui versa oggi a causa dei lavori di scavo.
Le richieste e la scadenza dei due giorni
Il Libero Consorzio ha posto condizioni e scadenze precise a Open Fiber:
- Entro due giorni dal ricevimento della diffida, la ditta dovrà completare i lavori sulla S.P. 51 procedendo alla posa in opera del conglomerato bituminoso (asfalto), così come previsto dal disciplinare sottoscritto.
- Rendere perfettamente planare e sicuro il ripristino della pavimentazione stradale lungo la S.P. 1.
In caso di inadempienza, l’Amministrazione ha già annunciato che riterrà Open Fiber direttamente responsabile di qualunque danno a cose o persone che dovesse verificarsi lungo le due tratte provinciali.