Cultura e identità: grande partecipazione per Ezio De Rose. Stasera Comizio di chiusura della Campagna elettorale

COMUNICATO STAMPA

Una visione condivisa per una Enna che riparte dalla propria identità culturale, dal patrimonio storico e dalla capacità di trasformare bellezza, sapere e tradizione in opportunità concrete di crescita sociale ed economica. È questo il messaggio emerso dall’incontro con il mondo della cultura promosso ieri dal candidato sindaco Ezio De Rose all’Hennaion, che ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, operatori culturali e associazioni.

Un momento di confronto aperto e partecipato, durante il quale sono stati illustrati i punti centrali del programma dedicato alla cultura, intesa non come elemento accessorio ma come leva strategica per lo sviluppo della città.

“Enna possiede una ricchezza culturale straordinaria che deve diventare il cuore della sua rinascita”, ha ribadito Ezio De Rose nel corso dell’incontro. “La cultura non è un costo, ma un investimento capace di generare crescita, lavoro, turismo, formazione e coesione sociale”.

Tra le proposte presentate figurano il rilancio del Teatro Neglia come vero Centro di Produzione Nazionale, con spettacoli, coproduzioni e valorizzazione dei talenti locali; una nuova centralità per il Premio F.P. Neglia, attraverso una rete stabile con conservatori italiani ed europei; il rafforzamento dell’identità letteraria della città con il potenziamento del Premio Savarese, l’istituzione del Premio Franco Cannarozzo (Franco Enna) e una Festa del Libro permanente in collaborazione con scuole e università.

Particolare attenzione è stata riservata anche al ritorno del cinema in città, già programmato a partire da settembre presso la tribuna dell’Autodromo di Pergusa, e alla valorizzazione del patrimonio museale e turistico attraverso la creazione del Sistema Museale Ennese (SIME), che punta a mettere in rete i principali luoghi della cultura e a costruire percorsi integrati con le eccellenze archeologiche e monumentali del territorio.

Al centro della visione di De Rose vi è anche il protagonismo delle nuove generazioni, con un coinvolgimento diretto delle scuole nei progetti culturali e nel sostegno a iniziative di rilievo nazionale.

Questa sera, invece, l’appuntamento conclusivo della campagna elettorale.

A partire dalle 19.30 la festa di chiusura della campagna elettorale di Ezio De Rose in Via Mercato Sant’Antonio (‘A Chiazza).

L’evento rappresenterà l’occasione per un ultimo momento di incontro e confronto con la cittadinanza prima del silenzio elettorale, per condividere la conclusione di questo percorso amministrativo e ringraziare la comunità per il sostegno e l’entusiasmo dimostrati in queste settimane. La serata si aprirà con l’intervento finale di chiusura della campagna elettorale e proseguirà poi con la festa conclusiva.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini per condividere insieme l’ultimo appuntamento prima del voto del 24 e 25 maggio.