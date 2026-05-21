Un’alleanza per il futuro della Sicilia: siglato il Protocollo d’intesa tra UKE e CGIL

Ieri è stato siglato un Protocollo d’intesa strategico tra l’Università degli Studi di Enna “Kore” (UKE), la FISAC CGIL Nazionale e Regionale e lo SPI CGIL Sicilia. L’obiettivo è elaborare un piano d’azione per rilanciare lo sviluppo dell’occupazione e dei settori produttivi della Sicilia. L’accordo, firmato in una data simbolica coincidente con l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, segna un passo importante per il futuro economico e sociale dell’isola.

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Le sfide del contesto insulare e la risposta del progetto

La Sicilia affronta sfide cruciali, tra cui la complessa gestione delle transizioni tecnologiche, l’inarrestabile spopolamento e divari salariali e pensionistici sempre più marcati. La sinergia tra ateneo e sindacato nasce per rispondere a queste emergenze. Attraverso una ricerca sul campo, l’alleanza studierà a fondo il tessuto industriale, produttivo e sociale dell’isola. Lo scopo è avanzare proposte concrete di sviluppo economico e occupazionale. Un ruolo chiave sarà affidato al settore del credito, motore per industria, agricoltura e terziario, contrastando la desertificazione bancaria dei territori. Si punta inoltre a promuovere un dialogo intergenerazionale per valorizzare i giovani e costruire un welfare solido per la popolazione anziana.

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Il ruolo degli studenti e il coordinamento scientifico

Il cuore operativo dell’accordo prevede la collaborazione tra mondo sindacale e accademico per studi e analisi approfondite sul contesto siciliano. Un pilastro del progetto sarà il coinvolgimento diretto degli studenti dell’UKE. Attraverso borse di studio, assegni di ricerca e premi di laurea, gli universitari lavoreranno su temi vitali come legalità, parità di genere e benessere di lavoratori e pensionati. I risultati saranno condivisi con la collettività tramite eventi e seminari scientifici. L’attività scientifica e di ricerca dell’ateneo sarà coordinata dal Dipartimento di Scienze Economiche e Giuridiche dell’UKE. Si uniscono così competenze accademiche e tutela del lavoro per generare benessere sostenibile e nuove opportunità per la Sicilia.