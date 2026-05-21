Manutenzione straordinaria, lavori in corso su sei strade provinciali

Il bel tempo sta favorendo l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria che interessano sei strade provinciali situate nel territorio del capoluogo ennese. La ditta esecutrice, la N.G.A srl costruzioni di Mussomeli, sta operando simultaneamente sui diversi cantieri, rispettando i tempi previsti dal progetto, il cui importo complessivo ammonta a 2 milioni e 525 mila euro. Sulle strade provinciali 81 e 81 bis, che collegano Papardura alla Strada Statale 117 per Caltanissetta, è già stata effettuata la scarifica dei tratti più degradati. Completati anche gli interventi di pulizia dei presidi idraulici e la sistemazione di alcune porzioni di pavimentazione.
Al via la posa del conglomerato bituminoso
Secondo quanto dichiarato dall’ingegnere Claudio Catania, progettista del Libero Consorzio Comunale di Enna, la posa in opera del conglomerato bituminoso sulle strade provinciali 81 e 81 bis inizierà a breve. I lavori di asfaltatura proseguiranno poi sulle Strade Provinciali numero 1, 3 (nella zona della stazione) e 103, il cosiddetto anello di Pergusa. In quest’ultimo tratto, oltre a migliorare la percorribilità veicolare, si punterà a favorire la fruibilità da parte dei numerosi podisti che frequentano la zona. «Questi interventi di manutenzione straordinaria miglioreranno sensibilmente i collegamenti all’interno del capoluogo», ha sottolineato il consigliere delegato Salvatore Cappa, evidenziando come alcune di queste arterie siano rimaste per lungo tempo prive di manutenzione, causando disagi agli automobilisti.
Viabilità prioritaria per l’amministrazione provinciale
«La viabilità rappresenta una priorità assoluta per l’azione dell’amministrazione provinciale», ha continuato Cappa. «Siamo riusciti a sbloccare due opere incompiute da decenni, come la Strada Provinciale 28 e il Ponte di Gagliano, investendo in un solo anno oltre 45 milioni di euro nel settore della viabilità su tutto il territorio provinciale». Nel frattempo, sulla Strada Provinciale 130, la Bruchito Zagaria, sono in corso i lavori di sistemazione di un tratto bonificato, che ha richiesto il risanamento di un sottofondo fortemente degradato per oltre 300 metri, con conseguente smontaggio e rifacimento della pavimentazione.