Ezio De Rose sul documento Kore: “Un contributo autorevole per il rilancio del territorio”

Il candidato a sindaco Ezio De Rose accoglie con grande interesse e spirito costruttivo il documento programmatico presentato dall’Università Kore di Enna, riconoscendone il valore come contributo autorevole al dibattito sul futuro della città.

La sua dichiarazione:

“Accolgo con piacere le proposte avanzate dall’Università Kore perché rappresentano una visione concreta e ambiziosa di sviluppo per Enna. La città ha bisogno di programmazione, collaborazione istituzionale e investimenti strategici capaci di generare crescita, servizi e opportunità per i giovani.

Da medico, prima ancora che da candidato, sento profondamente la centralità del progetto del quarto Policlinico della Sicilia. È una sfida decisiva non solo per il potenziamento sanitario del territorio, ma anche per il rilancio economico, occupazionale e universitario dell’intera area interna siciliana. Enna deve diventare un polo di eccellenza nella formazione e nella sanità e l’amministrazione comunale dovrà sostenere ogni interlocuzione istituzionale utile ad accelerare questo percorso.

Il rafforzamento dell’Ospedale Umberto I e dei servizi sanitari territoriali è una priorità assoluta. I cittadini chiedono una sanità più efficiente, vicina e accessibile. Serve una forte sinergia con Regione e ASP per garantire personale, servizi e strutture adeguate, contrastando il progressivo impoverimento dell’offerta sanitaria nelle aree interne.

La questione infrastrutturale è fondamentale per il futuro di Enna. Migliorare la stazione ferroviaria e i collegamenti significa ridurre l’isolamento della città e renderla più attrattiva per studenti, lavoratori, imprese e turismo. Una città universitaria moderna non può prescindere da una mobilità efficiente e integrata.

Condivido l’idea di una Enna che sappia valorizzare il proprio ruolo di città universitaria e polo culturale. Rigenerazione urbana significa riqualificare spazi pubblici, investire nei servizi, creare