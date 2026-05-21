Cultura, sport e tradizioni: la Giunta di Piazza Armerina approva sei patrocini

La Giunta Comunale di Piazza Armerina, riunitasi lo scorso 20 maggio, ha dato il via libera a un corposo pacchetto di delibere volto a sostenere il tessuto associativo, religioso e sportivo della città. Attraverso la concessione di patrocini, sia onerosi che gratuiti, l’Amministrazione punta a consolidare l’immagine di Piazza Armerina come polo d’eccellenza per il turismo culturale, religioso e sportivo.

A rendere possibile il sostegno economico per le iniziative più rilevanti è l’utilizzo strategico dei fondi vincolati derivanti dalla quota del 15% degli incassi del sito UNESCO della Villa Romana del Casale (ex art. 24-ter L.R. 20/2000). Una risorsa che si conferma fondamentale per il decoro urbano e la promozione turistica del comprensorio.

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Il trionfo delle tradizioni religiose

Grande attenzione è stata riservata alle festività religiose, considerate momenti di altissimo valore spirituale e identitario, oltre che formidabili attrattori turistici. L’impegno economico più consistente, pari a 11.000 euro, è stato destinato alla Parrocchia San Filippo d’Agira per i tradizionali festeggiamenti del 17 maggio, includendo anche le luminarie lungo il percorso della processione.

Sostegno confermato anche per i festeggiamenti di rango patronale in onore di “Maria SS. delle Vittorie” presso la Basilica Cattedrale, a cui è stato assegnato un contributo di 4.000 euro per la copertura delle spese organizzative, tra cui l’ingaggio della banda musicale e gli allestimenti. A questi si aggiungono i 2.000 euro accordati alla Parrocchia San Giuseppe per la tradizionale “Festa di San Giuseppe Lavoratore” svoltasi il 1° maggio.

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Cultura e motori: da Morricone al raduno Alfa Romeo

La data del 23 maggio, in concomitanza con la Giornata Nazionale dei Musei, vedrà Piazza Armerina protagonista di due appuntamenti di grande fascino. Da un lato, la Biblioteca Comunale ospiterà il concerto “Omaggio a Ennio Morricone”, un evento di alto profilo artistico proposto dall’Associazione “Naxos in Musica” a cui il Comune ha concesso l’uso gratuito dei locali e un contributo di 6.100 euro (IVA inclusa). L’evento sarà a ingresso gratuito per cittadini e turisti.

Dall’altro lato, le strade del centro storico si animeranno con il rombo dei motori d’epoca grazie al “Raduno Club Alfa Romeo Duetto”. Circa 15 vetture storiche faranno tappa in città per un’esposizione statica in Piazza Cattedrale. Per questo evento, che celebra i 60 anni del celebre modello automobilistico, l’Ente ha concesso il patrocinio gratuito e il supporto della Polizia Municipale per la gestione della viabilità.

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Piazza Armerina capitale del basket giovanile

Infine, lo sport sarà protagonista dal 12 al 14 giugno con le Finali Nazionali di Pallacanestro Under 19/Gold. Accogliendo la richiesta della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) – Comitato Regionale Sicilia, la Giunta ha concesso il patrocinio gratuito autorizzando l’utilizzo degli impianti sportivi cittadini: il Palasport polivalente di Via Leonardo Da Vinci e il Palatenda “Ferraro”. Un evento che porterà in città le migliori promesse cestistiche nazionali, generando un notevole indotto economico per le strutture ricettive del territorio.