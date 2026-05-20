Riforma idrica, Coalizione De Rose: “Mentre gli altri parlano a vuoto, noi portiamo fatti concreti. Storica svolta per l’acqua in Sicilia”

“Mentre gli altri si riempiono la bocca con slogan astratti sull’acqua pubblica, la coalizione a sostegno di Ezio De Rose Sindaco risponde con la concretezza degli atti normativi e delle riforme che cambiano la vita dei cittadini”. Con queste parole i partiti e le liste civiche della coalizione De Rose esprimono profonda soddisfazione per il nuovo disegno di legge sulla regolazione del servizio idrico integrato in Sicilia. Il testo è stato presentato ieri in Giunta regionale dall’assessore all’Energia Francesco Colianni, incassando già i pareri favorevoli cruciali dell’Ufficio Legislativo e Legale della Regione e dell’Assessorato al Bilancio e si appresta a essere definitivamente esitato la prossima settimana.

“Vogliamo rivolgere un plauso e i nostri più sentiti complimenti all’assessore Colianni e agli uffici regionali per il coraggio e la visione strategica – continua la coalizione –. Questo DDL mette finalmente la parola ‘fine’ a decenni di frammentazione gestionale, inefficienze e disparità tariffarie che hanno pesato ingiustamente sulle tasche dei siciliani. Si tratta di un provvedimento che tocca da vicino il nostro territorio, storicamente penalizzato da carenze infrastrutturali e da tariffe tra le più alte d’Italia. Passare da nove ATO provinciali a un Ambito Territoriale Ottimale Unico regionale, supportato da nove “Subambiti” gestionali, è l’unica vera strada per sbloccare gli investimenti sulle reti, sulle dighe e sui potabilizzatori, colmando un gap infrastrutturale non più tollerabile. Una svolta che permetterà una gestione efficiente, superando una volta per tutte la vecchia logica localistica”.

La coalizione De Rose evidenzia come la riforma affronti con precisione chirurgica due temi fondamentali per le famiglie: l’equità e la solidarietà sociale. L’introduzione della tariffa media ponderata regionale eliminerà le ingiustificate differenze di costo tra i territori, garantendo una ripartizione più equa dei costi tra tutti i cittadini siciliani. Viene garantito l’accesso universale all’acqua con l’erogazione minima vitale di 50 litri giornalieri a persona, integrando il Bonus idrico nazionale con misure regionali a tutela delle fasce meno abbienti.

“Questa è la differenza radicale tra chi fa politica nei comizi o sui social e chi, come la nostra filiera di buongoverno, lavora pancia a terra per produrre soluzioni concrete, sostenibili e legalmente inattaccabili, in linea con i rilievi della Corte dei Conti e dell’ARERA. Chi aspira a governare questa città deve dimostrare competenza e capacità di dialogo con le istituzioni regionali e nazionali. Noi lo stiamo facendo. Lasciamo le polemiche vuote agli altri, noi continuiamo a portare risultati a casa per il bene dei cittadini” conclude la nota della coalizione De Rose.

Enna, 19 maggio 2026

Il coordinamento delle liste a sostegno di Ezio De Rose