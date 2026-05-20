Memoria e solidarietà: la Sicilia unisce la lotta alla mafia alla donazione del sangue

L’impegno antimafia incontra la solidarietà concreta nel cuore di Palermo. Ottocento studenti provenienti da sedici istituti di tutta la Sicilia hanno riempito il teatro Politeama Garibaldi per l’evento “Dal sangue versato al sangue donato”. L’iniziativa, promossa dal dipartimento per le attività sanitarie della Regione, punta a trasformare il dolore per le stragi mafiose in un atto di pura generosità. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto i ragazzi ricordando come le ferite inflitte alla società negli attentati di Capaci e via D’Amelio abbiano generato una reazione potentissima. «La criminalità non può e non deve vincere e abbiamo bisogno del vostro contributo», ha sottolineato il governatore, invitando i giovani a opporre la forza dei piccoli gesti quotidiani alla logica mafiosa.

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Oltre quattromila sacche raccolte in un anno

La campagna di sensibilizzazione si lega a tre date simbolo della storia italiana: il 23 maggio, il 19 luglio e il 21 settembre, giorni dedicati al ricordo dei giudici Falcone, Borsellino e Livatino. In queste ricorrenze un decreto presidenziale ha istituito giornate speciali per la donazione. I risultati del primo anno confermano il successo del progetto, con oltre quattromila sacche raccolte. Questo traguardo risulta fondamentale soprattutto per affrontare l’emergenza estiva, periodo in cui i centri trasfusionali registrano storicamente le carenze più gravi. Donare diventa quindi un atto di partecipazione civica e un pilastro per una società più forte e coesa.

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La cultura della legalità come stile di vita

Il dialogo con gli studenti ha toccato anche i temi della confisca dei beni criminali, partendo dalla storica legge Rognoni-La Torre. Schifani ha spiegato ai ragazzi che la legalità coincide con il rispetto quotidiano delle regole. Durante l’incontro palermitano i giovani hanno affrontato questioni cruciali come la prevenzione dalle dipendenze e l’importanza della donazione di organi, assistendo anche allo spettacolo teatrale messo in scena dalla compagnia Knk Teatro. Il governatore ha infine lanciato un appello accorato alle nuove generazioni, confermando l’impegno delle istituzioni per creare le condizioni necessarie affinché i ragazzi possano costruire il proprio futuro in Sicilia, senza subire il ricatto dell’emigrazione.

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La memoria come strumento di libertà

L’incontro ha visto anche la partecipazione dell’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, che ha evidenziato il legame profondo tra la libertà conquistata da chi ha combattuto la criminalità organizzata e il valore inestimabile del dono. Trasmettere questi principi alle nuove generazioni rappresenta una missione essenziale per le istituzioni pubbliche. Soltanto attraverso un’educazione costante al rispetto e alla solidarietà, la società può costruire anticorpi resistenti contro ogni forma di prevaricazione. L’assessore ha ribadito l’importanza di ripetere queste giornate, affinché il messaggio raggiunga in modo continuo e intenso i cittadini del domani.