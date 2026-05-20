Linee di emergenza bloccate da chiamate denigratorie: la polizia denuncia tre persone

Chiunque abbia mai avuto bisogno di comporre un numero di emergenza sa bene quale ansia accompagni quegli squilli in attesa di risposta. Il telefono di un Commissariato di Polizia non è un semplice apparecchio: è un filo sottile che collega la disperazione, la paura o il bisogno di aiuto di un cittadino a chi ha il compito di proteggerlo. Proprio per questo, stringe lo stomaco e fa rabbia pensare che qualcuno possa usare quella linea vitale per un passatempo tanto meschino quanto pericoloso.
Insulti e minacce al posto delle richieste di aiuto
È esattamente quello che è successo nei giorni scorsi a Nicosia. Gli operatori del centro operativo e telecomunicazioni del Commissariato locale si sono ritrovati a dover gestire una situazione tanto surreale quanto inaccettabile. Dall’altra parte della cornetta, celata dietro un numero sconosciuto, non c’era una voce tremante in cerca di soccorso. C’era invece un flusso continuo di insulti, minacce e frasi denigratorie. Non si è trattato di un episodio isolato o della bravata di un ragazzino, ma di una sequenza reiterata e irragionevole di chiamate mirate a colpire specifici operatori e l’Istituzione stessa, intasando le linee e turbando pesantemente lo svolgimento di un servizio pubblico fondamentale.
La pazienza della divisa e l’avvio delle indagini
Proviamo a metterci per un attimo nei panni di quegli agenti: costretti ad ascoltare volgarità e minacce gratuite mentre, magari, su un’altra linea qualcuno stava cercando disperatamente di segnalare un’emergenza reale. La Polizia, come è giusto che sia, non ha lasciato correre. Dietro quelle cornette ci sono professionisti che conoscono a menadito il territorio in cui operano. Incrociando le fredde analisi del traffico telefonico con la loro profonda conoscenza delle dinamiche locali e delle persone, gli investigatori hanno iniziato a ricomporre il puzzle.
La fine del gioco e il peso delle accuse
Il presunto scudo dell’anonimato telefonico si è sgretolato rapidamente, portando all’identificazione di tre individui. Per loro, questo insensato gioco al massacro verbale si è concluso con conseguenze molto serie: sono stati tutti deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Il conto presentato dalla giustizia è lungo e pesante. I tre dovranno rispondere, in concorso tra loro, non solo di molestie e disturbo alle persone, ma anche di reati ben più gravi come violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio e, soprattutto, interruzione di pubblico servizio.
Oltre la cronaca: il valore di chi ci protegge
Questa triste parentesi, spogliata dal freddo linguaggio della burocrazia giudiziaria, ci lascia addosso una profonda amarezza per la sconcertante mancanza di senso civico di chi non riesce a comprendere l’importanza sacra di una linea d’emergenza. Allo stesso tempo, però, ci restituisce una rassicurante consapevolezza: le donne e gli uomini della Polizia di Stato continuano, giorno dopo giorno, a presidiare i nostri territori. Lo fanno incassando a volte colpi bassi, ma rimanendo sempre in prima linea per la tutela e la sicurezza di tutti noi.
Redazione di StartNews